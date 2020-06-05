Adalet Akademisi Danışma Kurulu, salgın sonrası ilk kez toplandı
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Adalet Akademisi Danışma Kurulu, salgın sonrası ilk kez toplandı

Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci sonrasında ilk kez toplandı.

Adalet Akademisi Danışma Kurulu, salgın sonrası ilk kez toplandı
05.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:35

Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci sonrasında ilk kez toplandı.

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamaya göre, yılda iki kez toplanan Danışma Kurulu, 2020'nin ikinci toplantısını, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda Mülakat Kuruluna üye seçildi.

Öner, Akademinin eğitim vizyonu çerçevesinde hazırlanan eğitim modüllerini kurul üyeleriyle paylaşarak, Kovid-19 sürecinde getirilen dersler hakkında bilgi verdi.

Yeniden açılan Türkiye Adalet Akademisinin eğitim sürecinin, Kovid-19 nedeniyle bir süredir uzaktan yürütüldüğünü belirten Öner, ancak salgın ortamında dahi nitelikli hakim ve savcıların yetiştirilmesi için uzaktan eğitimlerin planlanan müfredatla başarıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespitinin ardından Adalet Akademisinin gerekli önlemleri alarak, eğitim süreci devam eden hakim adaylarını evlerine yönlendirdiğini hatırlatan Öner, şunları kaydetti:

"Çok kısa bir süre içinde Akademi bünyesinde canlı dersler ve eğitim videoları oluşturuldu. Hakim ve savcı adaylarına bu süreçte toplam 92 saat ders anlatıldı. Bu muhteşem bir başarı örneği. Eğitim müfredatı hazırlanırken oluşturulan standartlar, UZEM bünyesinde de aynı şekilde sürdürüldü."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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