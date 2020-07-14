Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti; hastaneden açıklama yapıldı
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Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti; hastaneden açıklama yapıldı

TÜRK edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti.

Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti; hastaneden açıklama yapıldı
14.07.2020 09:58 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:18

TÜRK edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti.

Ağaoğlu'nun ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Sayın Adalet Ağaoğlu, 3 gündür yoğun bakımda gördüğü tedavi sonrasında çoklu organ yetmezliği nedeniyle bu sabaha karşı hayatını kaybetti." denildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise, "Edebiyatımızın büyük ismi, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora sahibi değerli yazar Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak" denildi.Ağaoğlu 91 yaşındaydı.

 


Kaynak: DHA

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