Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti (1)
TÜRK edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu hayatını kaybettiBoğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Edebiyatımızın büyük ismi, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora sahibi değerli yazar Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak" denildi.
14.07.2020 09:20 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:45
TÜRK edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Edebiyatımızın büyük ismi, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora sahibi değerli yazar Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak" denildi. Ağaoğlu 91 yaşındaydı.
Kaynak: DHA