Adalet Ağaoğlu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı Adalet Ağaoğlu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandıİSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu (91), Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Adalet Ağaoğlu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu (91), Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Öykü ve romanlarıyla tanınan Türk edebiyatının önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoulu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet eski Bakanlarından Hikmet Sami Türk, yakınları ve bazı edebiyatçılar katıldı. Törende taziyeleri Ağaoğlu'nun yeğeni Fuat Sümer kabul etti. Ağaoğlu'nun cenazesi, öğle namazının ardından kılının cenaze namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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ANKARA

Kaynak: DHA