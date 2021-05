Adaların Atları Platformu'ndan atların sağlıklarının ve yaşam koşullarının tespit edilmesi talebi Açıklaması

Adaların Atları Platformu, sahiplendirilen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) elinde kalan atların sağlık durumlarının ve yaşam koşullarının tespit edilmesi talebinde bulundu.

Platformdan yapılan açıklamada, atların iyi olup olmadığının yerinde görülmesinin önemine vurgu yapılarak, "Siz hiç yetkili ağızlardan şöyle bir soru duydunuz mu, 'Atlar nasıl şimdi? Atlar iyi mi? En azından öncelikle kalan atları kurtarmak gerekmez mi?' ya da yine yetkililerden, şöyle bir açıklama ile karşılaştınız mı? 'Gönderilen atların şu anki yaşam koşullarını merak ediyoruz. Kötü durumda olanların derhal tespit edilmesi ve kurtarılması gerekiyor.' ya da şu hiç merak edildi mi; '1179 attan kala kala 115 at kalmış. O atlar ne durumda? İyi olduklarının kanıtı İBB'nin videoları mı? Gözümüzle görmemiz gerekmez mi?' Ekrem İmamoğlu gidip atları görebilirsiniz diye bizzat açıklama yaptı, aynı gün ahırlara giden ada sakinleri her zamanki gibi yine içeri alınmadılar." denildi.

"Endişe duyuyoruz"

Açıklamada, "Sorumluluğu diğerine atan ve atların yaşaması, yaşamaması ile ilgilenmeyenlere nasıl güveneceğiz? At ölüm sayısını bile farklı farklı açıklayan, elindeki canlı at sayısını aylarca net olarak söylememiş olan kurum, bizde güven değil tedirginlik yaratıyor. Bu sebeple İspark Ahırlarındaki atlarla ilgili endişe duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

İBB'nin elinde 115 at kalmışken, geçen cuma günü bunlardan birinin daha öldüğü belirtilen açıklamada, atların bakımının önemsenmediği savunularak, "İBB'nin atlarla ilgili çalışmaları ne yazık ki hala atlardan anlayan bir ekipçe yönetilmiyor. Atların gönderilmesi de dahil, atlarla ilgili bir çok iş, bir partinin ilçe başkanının sözüyle yapılıyor ve bu kişi İBB adına bir sorumluluğa ve yetkiye sahip değil. Adalar'da 2020 yılı içinde ölen at sayısı en az 708 (ruam iddiasıyla öldürülen 105 at dahil değil)" ifadeleri kullanıldı.

Atların çip numaraları istendi

Atların çip numaralarını isteyen Adaların Atları Platformu'nun açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bunun bir takip sistemi olmadığını, uyduyla atların yerini tespit edemediğini biliyoruz. Ancak Adalar'dan giden atların çip numaraları elimizde olmalı ki bize gösterilen, gösterilecek olan atların üstündeki çip elimizdeki listede var mı, yok mu karşılaştırabilelim. İBB'nin at teslim listesinin dışındaki insanların elinde bu çip numaralarına sahip at bulursak, soralım, siz bunları nasıl edindiniz?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan atların çip numaralarını paylaşılması istenen açıklamada şöyle devam edildi:

"Denetim sonuçlarının şeffaflıkla paylaşmasını istiyoruz. Hatay Dörtyol, İstanbul Kemerburgaz, Aydın İncirliova gibi onlarca atın belediye veya şahıslar tarafından alındıktan sonra el değiştirdiği ve birilerinin yüz binlerce lirayı havadan kazandığı yerlerde, bu operasyonun sorumlularına soruşturma açılmasını talep ediyoruz. Büyükada İBB İspark ahırındaki atların hemen adada düzenli olarak dolaştırılmaya başlamasını istiyoruz. Bunlar yapılmazsa, faytonun kaldırılmasındaki tek amacın, imar planı olmayan Adalar ilçesinde hayatı hızlandırmak, ulaşımı kolaylaştırıp yapılaşmanın önünü açmak olduğu apaçık ortaya çıkacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük