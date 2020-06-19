Adaları ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, elektrikli araçlar ile test sürüşü yaptı
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Adaları ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, elektrikli araçlar ile test sürüşü yaptı

Adaları ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, atlı faytonların yerine faaliyete geçirilecek olan elektrikli araçlar ile test sürüşü yaptı.

19.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:33

Adaları ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, atlı faytonların yerine faaliyete geçirilecek olan elektrikli araçlar ile test sürüşü yaptı. "Ulaşım araçlarımızla ilgili çok uzun bir süreç yönettik" diyen İmamoğlu, "Her faytoncuyla konuşarak aynı bedel üzerinden faytoncuların haklarını ödedik. Belediyemiz için neredeyse 100 milyonun üzerinde kaynak aktarımı olmuştur. Büyükşehir Belediyesi fedakarlık yapmıştır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükada'ya gelerek adayı ziyaret etti. Belediye binasına girdiği sırada atların adada kalmasını isteyen vatandaşların ve faytoncuların tepkisiyle karşılaşan İmamoğlu'na bazı vatandaşların 'katil başkan, hayvan katili' dediği duyuldu. Belediye binasını ziyaret eden İmamoğlu, elektrikli araçların bulunduğu park alanına geldi. Burada bulunan akülü araç ile test sürüşü yaptı.

"100 MİLYONUN ÜZERİNDE KAYNAK AKTARIMI OLMUŞTUR"

Elektrikli araçlar Parklanma ve Şarj İstasyonu'nda açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Adalardaki fayton meselesi hem kamuoyunu hem bütün Türkiye'yi çok yoğun bir şekilde meşgul etmiştir. ve biz bu süreci en üst seviyede katılımcı bir modelle yönetmeye çalıştık. İlk gün itibariyle hem adalar halkımızla hem faytoncularla münasebet içinde olduk. Bir kararın her bireyi mutlu etmesi zordur. Biz 'faytona karşıyız' diye yola çıkmadık. Burada yeni bir ulaşım modeline ihtiyaç duyulduğuna karar verdik. Bu karar ortak bir karardır. Faytoncuların mağdur edilmemesi konusunda ortak karar aldık. Faytoncularla yapılan görüşmelerle beraber fiyat belirledik. Her faytoncuyla konuşarak aynı bedel üzerinden faytoncuların haklarını ödedik. Bu belediyemiz için neredeyse 100 milyonun üzerinde kaynak aktarımı olmuştur. Büyükşehir Belediyesi fedakarlık yapmıştır" dedi.

"60 ARACIN ADALARA GELİŞİ SAĞLANDI"

"Ulaşım araçlarımızla ilgili çok uzun bir süreç yönettik" diyen İmamoğlu, "Elektrikli araçların, doğa dostu araçların olması konusunda zaten karar vermiştik. Burada bir toplu taşıma veya minibüs gibi araç kullanımı olmayacağı için makul büyüklükte bir tercihin hızlıca yapılması şarttı. Şu anda 60 aracın adalara gelişi sağlanmıştır. Ama gelecekle ilgili tasarruf süreci devam etmektedir" diye konuştu. Ardından İSPARK At Ahırları'na giderek incelemelerde bulunan İmamoğlu, Büyükada Rum Yetimhanesi'ni ziyaret etti.

( Gamze Erdemir - Cüneyt Sevindik/İHA)

Adaları ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, elektrikli araçlar ile test sürüşü yaptı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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