Adalarda mahsur kalan mülteciler kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki adada mahsur kalan 65 mülteci kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki adada mahsur kalan 65 mülteci kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pınar Adası üzerinde karadan ulaşım olmayan bir mevkiide bir grup düzensiz göçmenin mahsur kaldığı istihbaratı alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu 36 düzensiz göçmeni kurtardı. İkinci olayda ise Güneş Adası üzerinde bir grup mültecinin mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulunulduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik botları ve Sahil Güvenlik arama kurtarma timi tarafından 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı