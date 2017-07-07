Adalarda gözaltına alınan 10 şüpheli terörle mücadeleye sevk edildi



İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükada'da gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü üyelerinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edildiğini duyurdu.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Adalar Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden Büyükada'da bir otelde 'eğitim programı' adı altında düzenlenen toplantıya baskın yapmış, operasyonda 8'i Türk, biri Alman, biri İsveç vatandaşı olan toplam 10 şahsı gözaltına almıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükada'da gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü üyeleriyle ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "8'i Türk vatandaşı biri Alman biri İsveç vatandaşı olan 10 şahıs Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında gözaltına alınanların avukatlarıyla görüştürülmediği ve ilaçlarının kullandırılmadığı yönündeki iddialara verilen cevapta, "Adalar Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden, gözaltına alınan şahısların avukatları ile görüşmeleri 24 saatliğine kısıtlanmış, 06.07.2017 günü saat 14.30'dan itibaren CMK'nın ilgili maddeleri gereğince gözaltında bulunan şahısların avukatları ile görüşmeleri sağlanmış ve gözaltına alındıkları andan itibaren yemek ve ilaç ihtiyaçları karşılanmıştır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca gözaltı süresi boyunca herhangi bir sağlık sorununun yaşanmadığı da belirtiliyor.