"adalar ulaşım çalıştayı" başladı

28.08.2019 14:06

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar Belediyesi 'nin düzenlediği "Adalar Ulaşım Çalıştayı" Büyükada'da gerçekleştirildi. Çalıştaya Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, Prof. Dr. Haluk Gerçek, Prof. Dr. Murat Aslan, Prof. Dr. Alper Ünlü, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Serhan Dedetaş da katıldı.Çalıştayın açılış konuşmasını Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül yaptı. Adalarda en önemli sorundan başladıklarını ifade eden Gül, "Ben konuşmacı olarak takvim koymak istemem, bu takvim buraya katılan, konuya duyarlı herkesin kafasında bir şekilde vardır, zamanlamamız iyi, biz yönelik bir istilaya dönüşen yaz sezonunun yavaş yavaş bitmekte olduğu günlerde buna başlamış oluyoruz. Bu, bizim için iyi bir şey, bu yazı geçirmiş oluyoruz. Seneye yazı ve ondan sonraki seneleri daha iyi planlamak için ulaşım seçimi en doğru seçim" dedi.

"YAYA KÜLTÜRÜNÜN DAHA DA GENİŞLETİLMESİ İÇİN NE YAPABİLİRİZ"

Erdem Gül, Adalar'ın ulaşımda bazı istisnaları olduğunu belirterek, "Fayton meselesini de fiili durum haline gelmiş akülü araçlar meselesini de bisiklet yolunu da tartışmak zorundayız. Tartışacağız ve burada konuşacağız. Benim isteğim serbest mekanlarda konuştuğumuz bu konuları ve hemen hemen herkesin gitgide mutabık hale geldiği bu konuda birbirimizi karşı taraf olarak görmeden, konuyu farklı taraflarından ortak noktaya doğru çekerek bir adıma doğru gitmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"NİTELİK SIKINTIMIZ VAR"

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Adaların sorunları olduğunu belirterek, "Bana göre çok acil adalarımız için bir master plana ihtiyaca var. Bu planda adalarımızın potansiyeli ve bu potansiyel içindeki değerleri ve bunların nasıl çözülmesi gerektiğini bir kurallar silsilesi halinde yapmamız gerekiyor. Öncelikle ulaşım master planına ihtiyacımız var. Bunun içinde de toplu ulaşım eylem planımızın olması gerekiyor. Eylem planı içerisinde sadece fayton ve at meselesi değil entegre ulaşım sistemi çözümünü sağlamamız gerekiyor. Ada içi ulaşımı entegre bir şekilde çözecek bir çözüme ihtiyacımız. Adalara ulaşım noktasında temel eksiklerimizden bir tanesi de adalar arası ulaşım" dedi.

ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULDU

Çalıştayda oluşturulan 6 çalışma masasında, Adaların lojistik, hayvan hakları, ulaşım, mimari gibi sorunları tek tek incelendi.





Kaynak: DHA