28.08.2019 18:40

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesince Adalar'daki ulaşım sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler getirmek için Büyükada'da "Adalar Ulaşım Çalıştayı" düzenlendi.

Adalar'daki ulaşım sorunlarının ele alındığı çalıştaya faytoncular, Adalar halkı, sivil toplum kuruluşları, hayvan dernekleri, üniversiteler, kanaat önderleri ve ilgili diğer tüm kurumlar katıldı.

Açılışın ardından "Ada İçi Toplu Ulaşım", "Yaya Ulaşımı Bisiklet ve Akülü Araç Kullanımı", "Hayvan Hakları ve Çevre", "Adalar Lojistik Sistemleri", "Adalar Arası ve Ana Karaya Ulaşım" ile "Turizm ve Rekreasyon" konuları, tarafların katılımıyla grup çalışmalarında ele alındı.

Prof. Dr. Haluk Gerçek, Prof. Dr. Alper Ünlü, Prof. Dr. Murat Aslan, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Serhan Dedetaş ve Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, üstlendikleri oturumlara ilişkin bilgi ve önerileri, çalıştayın sonunda katılımcılarla paylaştı.

Öneriler

"Ada İçi Toplu Ulaşım" oturumunda, ulaşımın sadece faytonlarla sağlamanın mümkün olmadığına değinilerek, faytonlar üzerine binen taşıma yükünün azaltılması için elektrikli akülü araçların adanın dokusuna uygun bir şekilde planlanması gerektiği ele alındı.

Ayrıca, Adalar'da toplu taşımaya ihtiyaç olduğu gündeme geldi. Özellikle Adalar'ın tepe noktalarında insanları taşıyacak daha küçük ölçekli araçların toplu taşıma araçlarına entegre edilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.

"Yaya Ulaşımı, Bisiklet ve Akülü Araç Kullanımı" oturumunda, bisikletler konusunda bölgeleme yapılması, merkezi alanlara bisikletin girmemesi, cezai denetimler konuları ele alınırken, vapurda verilmek üzere adalarla ilgili eğitim broşürleri hazırlanması, bisiklet denetleme timi oluşturulması, vapurların alternatif iskelelere yanaşması önerileri sunuldu.

Bireysel ulaşımda akülü araçlara çok fazla yönelindiğine işaret edilerek, akülü araçların yönetmelik çerçevesinde kısıtlanması veya kaldırılması ile toplu taşımaya geçişin şart olduğu vurgulandı. Güvenli, yavaş ve sürdürülebilir ulaşım kurgusu üzerinde de duruldu.

"Hayvan Hakları ve Çevre" oturumunda, Adalar sakinleri tarafından faytonun kültür ve adanın bir parçası olduğu, iyileştirmeler ve denetlemeler yapılarak devam etmesi gerektiği önerisi sunuldu. Faytonların çalışma ruhsatlarının Tarım ve Orman Bakanlığının yetkisinde olduğu, uygulama aşamasında belediyelerin devreye girdiği hatırlatılarak, denetimle ilgili kısımda kurumlar arası iş birliğinin önemine işaret edildi.

"Adalar Lojistik Sistemleri" oturumunda ise turistik kısım ile lojistik kısımların ayrılması, 19.00-10.00 arasında yük taşımacılığının yapılması, elektrikli akülü araçların lojistik taşımacılık dışında kullanılmaması ve bunlara sınırlama getirilmesi fikri ortaya konuldu.

"Adalar Arası ve Ana Karaya Ulaşım" oturumunda adalar arası sefer sıklığı ve fiyat dengesi konusuna değinildi. Sefer sıklığının araştırılması konusunda temsilci belirlenirken, sosyal hakların kullanımı için gece seferlerinin düzenlenmesi önerileri sunuldu. Ada ziyaretçilerine vapurda bilgilendirmeler, tanıtım filmleri sunulması kararları alındı.

"Turizm ve Rekreasyon" oturumunda imar planı konusu ele alınırken, yeni bir plan yapılması için bütünleşik bir bakış gerektiğine işaret edildi. Ulaşım başta olmak üzere konut, ticaret alanları, turizm alanları, Adaların bütün kullanım biçimleriyle ilgili görüşler sunuldu.

Kaynak: AA