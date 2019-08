28.08.2019 14:24

Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Okan Oflaz, seçim öncesi siyasiler tarafından faytonların kaldırılacağına dair verilen sözlerin yerine getirilmesini istediklerini belirterek, "İyileştirme gibi bir çözüm önerisini hayvan hakları savunucuları olarak kabul etmiyoruz çünkü adanın topoğrafik yapısı sebebiyle bu hayvanların burada çalışmaması gerekiyor." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesince Adalar'daki ulaşım sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler getirmek için Büyükada'da "Adalar Ulaşım Çalıştayı" düzenlendi.

Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Okan Oflaz, çalıştay sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalar'daki ulaşım sorununu, "kangren olmuş bir sorun" şeklinde tanımlayarak, şunları söyledi:

"Seçim öncesi siyasiler tarafından faytonların kaldırılacağına dair verilen sözler vardı. Biz, bu sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Alternatif herhangi bir iyileştirme çalışmasını kabul etmiyoruz. Tüm uğraşımız tamamen kaldırılana kadar. Biz faytoncularla da aslında düşman değiliz her ne kadar karşı taraf olarak görülsek de. Bizim derdimiz sistem ve sistemin bu hale getirdiği bir problem. Dolayısıyla biz, verilen sözlerin yerine getirilip bu işin bir an önce çözülmesini talep ediyoruz çünkü her gün ölüyorlar."

Oflaz, yıllardır çözüm önerileri sunduklarını ifade ederek, "Umarım çalıştay doğru bir yöne evrilir ve doğru sonuçlar, hayvanlar için en hayırlı sonuç çıkar. Biz faytonların kaldırılmasını talep ediyoruz. İyileştirme gibi bir çözüm önerisini hayvan hakları savunucuları olarak kabul etmiyoruz çünkü adanın topoğrafik yapısı sebebiyle bu hayvanların burada çalışmaması gerekiyor." dedi.

"Akülü araçların toplatılması lazım"

İstanbul Arabacılar ve Motorsuz Kara Nakil Vasıtaları Esnaf Odası Başkanı Hıdır Önal da Adalar'ın tek resmi ulaşım aracının fayton olduğuna değinerek, "Çalıştayda tamamen gayriyasal olan akülü araçların tartışma konusu olmasını yanlış buluyorum. Akülü araçların derhal, tamamen toplatılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Önal, Büyükada'da 227, Heybeliada'da 30, Burgazada'da 21 fayton bulunduğunu kaydederek, "Hiçbirinin durumu diğerinden farklı değil, yaşam alanları olarak söylüyorum. Bu nedenle Büyükada'da 86, Heybeliada'da 30, Burgazada'da 21 at ahırına ihtiyacımız var. Bunların altyapısıyla beraber dizayn edilmesi lazım. 'Ben yaptım' mantığıyla olan bir şeyin sonu sağlıklı olmuyor. Faytonculuk yapan seyislerin de yaşam alanını kapsayan bir projenin olması gerekiyor. Bir at hastanesinin olması lazım." diye konuştu.

Kayıtlara göre, 1,5 milyon yerli ırk atın bin 800'ünün Adalar'da bulunduğunu aktaran Önal, "Adalar'da bir at hastanesi yok, hastane Avcılar'da. Böyle absürt bir durum var. Burada eksik ahırların tamamlanması, hastanenin, at ambulansının ve 7/24 veterinerlik hizmetinin olması lazım. Bütün bunlar olursa zaten her faytona 6 at koşuyoruz, doğal olmayan her şeyin önü kesilmiş ve Adalar nefes almış olacak, akülüler toplatılmak kaydıyla. Adalar'da fayton yok edilirse Adalar ile Suadiye'nin, Adalar ile Bostancı'nın, Kartal'ın hiçbir farkı kalmaz, özelliğini kaybetmiş olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA