Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri...
Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında bugün Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
24.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:30
Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında bugün Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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