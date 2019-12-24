Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların...
Haberler » 3. Sayfa » Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların... - Haberler

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların...

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Adalar Adalet Sarayı'na geldi.

24.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:27
Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların...

Kaymakamı Mustafa Ayhan, Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Adalar Adalet Sarayı'na geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler