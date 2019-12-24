Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların...
Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Adalar Adalet Sarayı'na geldi.
24.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:27
Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Adalar Adalet Sarayı'na geldi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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