Adalar Kaymakamı: "Büyük adada tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa...
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Adalar Kaymakamı: "Büyük adada tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa...

Adalar Kaymakamı: "Büyük adada tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir.

19.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:34
Adalar Kaymakamı:

Kaymakamı: "Büyük adada tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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