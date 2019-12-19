Adalar Kaymakamı: "Büyük adada tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa...
Adalar Kaymakamı: "Büyük adada tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir.
19.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:34
Adalar Kaymakamı: "Büyük adada tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
HABER YORUMLARI