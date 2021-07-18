ADALAR İSKELESİNDE YOĞUNLUK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ADALAR İSKELESİNDE YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da kalanlar günü birlik tatil için Adalar'ın yolunu tuttu.

İstanbul'da kalanlar günü birlik tatil için Adalar'ın yolunu tuttu. İskeleye gelenler yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatillinde İstanbul'da kalanların tercih ettiği yerlerden biri de Adalar oldu. Adalar'da denize girmek ve gezmek isteyenler

Bostancı Adalar İskelesi'nin önünde bir süre motorun gelmesini bekledi. Yolcuların binmesi üzerine iskeleden kalkan motor, Adalar'a doğru yola çıktı. Büyükadaya gitmek için motor bekleyen bir kişi, "Adalar İstanbul'a yakın. O yüzden de bence iyi bir tercih. Gezeceğim hatta oraya yerleşmeyi düşünüyorum bakacağım güzel bir ev bulursam." dedi.

ADALAR İSKELESİNDE YOĞUNLUK
ADALAR İSKELESİNDE YOĞUNLUK
ADALAR İSKELESİNDE YOĞUNLUK
ADALAR İSKELESİNDE YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bir garip dolandırılma hikayesi daha! 13 bin mağdur var, şirket önünde toplanıp gösteri yaptılar
Bir garip dolandırılma hikayesi daha! 13 bin mağdur var, şirket önünde toplanıp gösteri yaptılar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Emre Altuğ Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Aytaç Kara Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ADALAR İSKELESİNDE YOĞUNLUK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 14:59:53. #1.14#

title