Adalar halkı, 23 Nisan'da Büyükada'ya ziyaretin durdurulmasını istedi
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Aya Yorgi, 23 Nisan, Adalar, Güncel

Adalar halkı, 23 Nisan'da Büyükada'ya ziyaretin durdurulmasını istedi

İstanbul'un turistik ilçelerinden Adalar'da yaşayanlar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı güne denk gelen Aya Yorgi Yortusu dolayısıyla 23 Nisan'da, Büyükada'ya ziyaretin durdurulması talebinde bulundu.

18.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:40
Adalar halkı, 23 Nisan'da Büyükada'ya ziyaretin durdurulmasını istedi

İstanbul'un turistik ilçelerinden Adalar'da yaşayanlar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı güne denk gelen Aya Yorgi Yortusu dolayısıyla 23 Nisan'da, Büyükada'ya ziyaretin durdurulması talebinde bulundu.

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı güne denk gelen Aya Yorgi Yortusu dolayısıyla on binlerce ziyaretçi alan Büyükada'nın sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını sebebiyle 23 Nisan Perşembe günü adaya ziyaretlerin durdurulması talebiyle İstanbul Valiliğine başvurdu.

Vatandaşlar, dilekçelerinde, tüm dini mekanlar gibi Aya Yorgi Kilisesi de ziyarete kapalı olmasına rağmen, 23 Nisan ziyaretgahı olan kilise ve kiliseye çıkan yolların yoğunlaşabileceği, bunun da hem sayıca azalmış deniz ulaşım araçlarında hem de yürüyüş yollarında bulaş riskini artıracağı endişelerini dile getirdi.

Dilekçede, "Adalar'a piknik, gezinti, orman yürüyüşü amaçlı ziyaretlerin durdurulması" talep edildi.

Aya Yorgi Manastırı 23 Nisan'da kapalı olacak

İstanbul Rum Patrikliği Adalar Kaymakamlığına gönderdiği yazıda, Aya Yorgi Manastırı'nın 23 Nisan'da kapalı olacağını bildirdi.

Yazıda, her yıl geleneksel olarak Aya Yorgi Manastırı'nda etkinlikler düzenlendiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu sene Kovid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde devletimizin aldığı önlemlere uygun olarak ve ziyaretçilerin sağlığı göz önünde tutularak, 23 Nisan Perşembe günü Büyükada Aya Yorgi Manastırı'nın ziyarete kapalı tutulacağını bilginize sunarız. Tanrı'nın yardımıyla ve alınan önlemlere riayet ederek bu zorlu günlerin aşılacağına inançla çalışmalarınızda başarılar dilerim."

Kaynak: AA

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