Adalar, giriş çıkış kısıtlamasının ardından en sakin günlerini yaşıyor
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Adalar, giriş çıkış kısıtlamasının ardından en sakin günlerini yaşıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm giriş ve çıkışların 31 Mayıs'a kadar istisnalar hariç sınırlandırıldığı Adalar'da sessizlik hakim.

Adalar, giriş çıkış kısıtlamasının ardından en sakin günlerini yaşıyor
30.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:20

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm giriş ve çıkışların 31 Mayıs'a kadar istisnalar hariç sınırlandırıldığı Adalar'da sessizlik hakim.

Önceki yıllarda ilkbahar aylarında günübirlik ziyaretçiler nedeniyle oldukça kalabalıklaşan Adalar, koronavirüsle mücadele sürecinde tarihinin en sakin zamanlarını yaşıyor. İlçede son günlerde sadece martı ve kuş sesleri duyuluyor.

Giriş ve çıkış kısıtlamasına dair kararının ardından azalan vapur seferleri ilçe sakinleri ve istisna tutulan az sayıda vatandaşı taşırken, iskelede ise polis kontrolleri devam ediyor.

Esnaf eski hareketli günleri özlüyor

Büyükada esnafı eski hareketli günlerin özlemini duyarken ada sakinleri kısıtlama tedbirlerinden memnun.

Adalar esnafı bu sakinliğin bir an önce bitmesini, hareketliliğin yeniden başlamasını istiyor.

60 yıldır Büyükada'da yaşayan Müttalip Öcal, burayı çok sevdiğini belirterek, "Kısıtlama olacaksa olacak. Kendimizi korumamız lazım. İnsanlar için gerekli bu. Bazıları buna kızsa da ne kadar sıkı tutulursa o kadar iyi. İlaç, yiyecek-içecek sıkıntımız yok. Çok fazla marketimiz ve eczanemiz var çok şükür. Bundan daha başka ne isteyelim? Bu süreçte hiç kimse de bizi ziyarete gelmedi, sosyal mesafeyi koruyoruz. Katlanmalıyız ki sonunda selamete kavuşalım." diye konuştu.

Fırın işletmecisi Yusuf Cevahir de kısıtlamanın kendilerini etkilediğini söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde kendilerinin dağıtım yaptığını anlatan Cevahir, "Buraya karşıdan geliyorum çalışmak için. Bu süreçte cirolarımız ciddi şekilde düştü. Sadece buradaki işletmeciler falan geliyor. Üretimimiz çok düştü. Müşterilerimizin önemli bir kısmı dışarıdan. Burada 3 tane fırın çalışıyor. Ticari olarak gerçekten zor durumdayız." ifadelerini kullandı.

Bisikletçi Turgay Terzi de daha önce buraya gelen ziyaretçilerin kendilerinden günübirlik bisiklet kiraladığını anlatarak, şunları söyledi:

"O eski günleri çok özledik. İnşallah eski haline, o cıvıl cıvıl günlerine geri döner. Şimdi Adalar 25 sene önceki sessizliğine büründü. Hiçbir hareket yok. Umarım bu süreç kısa sürer, iyi bir sezon geçiririz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Ben 8 yaşımda geldim buraya. 25 yıldır bisikletçilik yapıyorum. Adaya günübirlik gelenler spor amaçlı bisiklet kiralıyordu. Çok talep görüyordu. Şimdi tüm bisikletler uykuda, umarım uyanırlar."

Atlar yeni doğal alanlarında özgürce dolaşıyor

Adalar'da faytonların kaldırılması kararı sonrası atlar da veteriner kontrolünde yeni barınaklarında yaşamlarını sürdürüyor.

Yeni at barınaklarında görevli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Sertaç Duymaz, 1187 atın satın alma işleminin gerçekleştiğini ve bakımlarının düzenli olarak yapıldığını söyledi.

Duymaz, atların tamamına Büyükada'da bakıldığını belirterek, "Atlara 3 bölgede bakılıyor. 51 seyis, 2 veteriner hekim ve 2 yardımcı personel olarak görev alıyoruz. Atların tüm sağlık ve bakım hizmetleri tarafımızca yapılıyor. Atların serbestçe dolaşması için alanlar oluşturuldu. Atlar burada hem sporlarını yapıyor hem de kendilerini daha özgür hissediyor. Ayrıca satın alınan ahırlarda sorun olduğu için neredeyse tamamını yeniledik, yeni çadırlar yaptık. Atların beslenmesi için haftada yaklaşık 50 ton arpa, kepek ve saman dağıtımı yapılıyor. " diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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