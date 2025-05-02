Adalar deprem risk haritası! Adalar deprem bölgesi mi, zemini sağlam mahalleler neresi?

Adalar deprem risk haritası! İstanbul'un Marmara Denizi'ndeki incileri olarak bilinen Adalar, olası büyük İstanbul depreminde nasıl etkilenecek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle hazırlanan 2019 tarihli "Adalar Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", bu soruya yanıt arıyor. Raporda, ilçenin zemin yapısından bina stokuna, mahalle bazlı risk analizlerinden olası can kaybı tahminlerine kadar birçok detay bulunuyor.?

ADALAR DEPREM RİSK HARİTASI

İBB'nin 2019 yılında yayımladığı "Adalar Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini mahalle bazında analiz ediyor. Raporda, zemin sağlamlığı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik veriler yer alıyor. Adalar'daki binaların %48'inin orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin ediliyor. Bu durum, yapıların depreme karşı dayanıklılığını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.?

Adalar İlçesi Vs30 Dağılımı

ADALAR DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Adalar, Marmara Denizi'nde yer alması ve Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakın konumu nedeniyle deprem riski açısından 1. derece riskli bölgeler arasında yer alıyor. İBB'nin raporuna göre, 7.5 büyüklüğündeki bir senaryo depreminde Adalar'da binaların %48'inin orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin ediliyor. Bu veriler, Adalar'ın deprem açısından yüksek risk taşıyan bir bölge olduğunu gösteriyor.?

ADALAR DEPREM RİSKLİ MAHALLELER, DEPREME DAYANAKLI YERLER

Raporda, Adalar'daki mahalleler zemin sağlamlığına göre sınıflandırılmış. Heybeliada, Maden Mahallesi ve Nizam Mahallesi en riskli bölgeler arasında yer alıyor. Bunun dışında, Burgazada ve Kınalıada da zemin açısından riskli bölgeler arasında bulunuyor. Öte yandan, Sedef Adası, Sivriada, Yassıada, Kaşık Adası ve Tavşan Adası gibi yerleşimin az olduğu veya bulunmadığı bölgeler daha sağlam zemin yapısına sahip olup, depreme karşı daha dayanıklı bölgeler olarak değerlendiriliyor.?

ADALAR'DA DEPREM ZEMİN H A RİTASI

Adalar'ın zemin yapısı, deprem riskini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Raporda, zemin sağlamlığı Vs30 parametresi ile ölçülmüş. Vs30 değeri 180 m/s'den küçük olan zeminler zayıf, 600 m/s ve üzeri olanlar ise sağlam zemin olarak sınıflandırılmış. Adalar'da, özellikle kıyı şeritlerindeki bölgeler zayıf zemin yapısına sahip olup, olası bir depremde daha fazla etkilenme riski taşıyor.