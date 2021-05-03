Adalar'daki sokak hayvanları kısıtlamada emin ellerde
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Adalar'daki sokak hayvanları kısıtlamada emin ellerde

Adalar'daki sokak hayvanları kısıtlamada emin ellerde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

17 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında Adalar'da sokaklarda yaşayan hayvanların yiyecek ve içecek bulmakta zorlanmaması için ilçe genelinde mama ve su dağıtımı yapılıyor.

17 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında Adalar'da sokaklarda yaşayan hayvanların yiyecek ve içecek bulmakta zorlanmaması için ilçe genelinde mama ve su dağıtımı yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanmak üzere tam kapanma kararı alındı. Kapanma sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan başkanlığında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Vefa Sosyal Destek Grubu, Adalar Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi "HAYDİ" ve hayvanseverler ile birlikte hayvanlara mama dağıtım programı yapıldı.

Sokak hayvanları ek genelgesi doğrultusunda, tüm Adalar'da hayvanlara düzenli olarak mama dağıtımı yapılacak ve hayvanlara sahip çıkılacak. - İSTANBUL

Adalar'daki sokak hayvanları kısıtlamada emin ellerde
Adalar'daki sokak hayvanları kısıtlamada emin ellerde
Adalar'daki sokak hayvanları kısıtlamada emin ellerde
Adalar'daki sokak hayvanları kısıtlamada emin ellerde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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