ADALAR'DAKİ FAYTONLAR YAKLAŞIK 70 MİLYON LİRAYA İBB'YE GEÇECEK
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ADALAR'DAKİ FAYTONLAR YAKLAŞIK 70 MİLYON LİRAYA İBB'YE GEÇECEK

Plaka başına 250 bin lira ödenecek.

16.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:51
ADALAR'DAKİ FAYTONLAR YAKLAŞIK 70 MİLYON LİRAYA İBB'YE GEÇECEK

Plaka başına 250 bin lira ödenecek. 

İstanbul DHA

(İBB), 'daki tescilli fayton plakalarını yaklaşık 70 milyon lira karşılığında satın alacak. 

İBB'nin Pazartesi günü yapılan Ocak ayı ilk meclis toplantısında Adalar'da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte tescilli fayton plakalarının satın alınmasıyla ilgili 'nün teklifi görüşülmüştü. Görüşmenin ardından teklif, ilgili komisyona gönderildi. Komisyon raporu bugün İBB meclisinde gündeme gelecek. Rapora göre İBB, Adalar'daki 277 tescilli fayton plakasını satın alacak. Plaka başına 250 bin lira ödenecek. İBB satın alma için 69 milyon 250 bin lira ödeyecek. Ayrıca kimlik belgeli atlar da 4 bin lira karşılığında satın alınacak. 

Görüntü Dökümü: -----------

-Arşiv


Kaynak: DHA
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