Adalar'daki Yaralı Fayton Atlarının Kavurucu Sıcakta Sürekli Çalıştırılması Yürek Sızlatıyor: Yaralarını Boyayla Kapatıyorlar

İstanbul Adalar'da faytonda kullanılan atların dramı bitmiyor. Ticari amaç uğruna temmuz sıcağında dik yokuşlarda fayton çektirilen atlar, artan iş yükü nedeniyle ölümle burun buruna. Turistler uzun kuyrukta seferden dönecek faytonu beklerken, o seferlerde kullanılan atların 'yaralı mesaisi' yürek burkuyor.

18 SAAT ÇALIŞIYORLAR

İstanbul Adalar'da ulaşım faytonlarla sağlanıyor. Resmi araçların dışında adaya motorlu araçların girişi yasak. Fayton Adalar ile bütünleşmiş bir ulaşım yöntemi ama turizm baskısı faytona koşulan atları ölüm yolculuğuna sürükleyebiliyor. Hayvanseverler, ağır koşullarda bulunan ve yetersiz beslenen atların kötü muameleye maruz bırakıldığı gerekçesiyle fayton ulaşımına tepki gösteriyor. Fayton ulaşımının en yoğun olduğu Adalar'dan biri Büyükada. Adada toplam 226 adet fayton var. Her faytoncunun 5-6 atı var. Adada 1500 at bulunuyor. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen atların önce kan örnekleri alınıp sağlık kontrolleri yapılıyor. Bulaşıcı hastalığı bulunmayan atlar, sağlık raporu almalarının ardından ada ulaşımı için çalıştırılmaya başlanıyor. Atların mesaisi çok erken başlıyor. Sabah 06.00'da başlayan fayton seferleri gece 00.00'a kadar sürüyor. Bu saatler içerisinde dinlendirilerek dönüşümlü olarak çalıştırılan atların en kısa mesafesi 7 kilometre. En uzun tur mesafesi ise 14 kilometre.

YOĞUN TALEP YÜZÜNDEN ATLAR SÜREKLİ TUR HALİNDE

Bir gün boyunca çalışma koşullarını yerinde gözlemlediğimiz faytonlara yerli ve yabancı turistin ilgisi yoğun. Haftanın son iş günü olmasına rağmen Büyükada'da öğlen uzun fayton kuyruğuyla karşılaşıyoruz. Talebin karşılanması için atlar sürekli tur halinde.

YARALARINA RAĞMEN

Tur boyunca adanın dik yokuşları yüzlerce kiloyu çekmek zorunda olan hayvanları zorluyor. Bir de buna bunaltıcı temmuz sıcağı eklenince atlar için yolculuk çok daha zorlaşıyor. Bazı hayvanlar, vücudunun çeşitli bölgelerinde beliren yaralarına rağmen turu tamamlamak zorunda. Yaraların boyalı merhemlerle sıvanmış olması dikkat çekiyor.

KAN TER İÇİNDE!

Kaldırılmaları gündeme gelmesine rağmen adada faytona talep artmış. At sayısı ise bu oranda artmamış. Bu nedenle atların çok daha fazla çalıştırıldığını faytoncular da kabul ediyor. Yeni grup atların adaya sokulmaması nedeniyle faytonların iş yükünün arttığını kabul eden Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, "Atlar yetersiz olduğu için durum böyle. Bin 500 atın yapması gereken işi bin 200 at yapıyor. Yani 4 tur atması gerekirken 5-6 tur yapıyor. Adaya sokulmamaları nedeniyle hem bekleyen atlar mağdur hem de yetersizlik nedeniyle fazla çalışmak zorunda kalan buradaki atlar mağdur" diyor.