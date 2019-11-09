09.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:38

Adalar'da yaşayan vatandaşlar için deniz ambulansları 24 saat teyakkuzda bekliyor

Acil hastalar deniz ambulansıyla 8 dakikada ana karaya ulaştırılıyor

Deniz ambulansları havadan görüntülendi

İSTANBUL - Adalar'da yaşayan vatandaşların acil sağlık sorunlarına müdahale edebilmek için 4 istasyon ve 2 deniz ambulansı 24 saat teyakkuzda bekliyor. Adalar'daki acil vakalara yerinde müdahale eden sağlık ekipleri ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyan hastaları 7-8 dakika gibi kısa bir sürede ana karaya ulaştırıyor. Dün yaşanan vakalara deniz ambulanslarının yıldırım hızıyla müdahale ettiği anlar İHA tarafından havadan görüntülendi.

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'un Adalar ilçesinde yaşayan vatandaşların acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydukları anlar için deniz ambulanslarını teyakkuzda bekletiyor. Büyükada ve Kınalıada'daki istasyonlarda bekleyen deniz ambulansları, hastaları kara ambulansından teslim alarak yaklaşık 8 dakikada ana karaya çıkarıyor. Sahilde bekleyen başka bir ambulans ise deniz ambulansıyla getirilen hastayı alarak en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırarak acil müdahalenin yapılmasını sağlıyor. İhlas Haber Ajansı, önceki gün arka arkaya 3 acil hastayı Adalar'dan Maltepe'deki İDO iskelesine taşıyan deniz ambulanslarını havadan görüntüledi.

Üç ayrı olayda şiddetli mide ağrısı, KOAH'a bağlı nefes darlığı ve kafa travması olaylarına müdahale eden sağlık ekipleri, durumun aciliyet teşkil etmesi üzerine hastaların üçünün de ana karaya nakledilmesine karar verdi. Adalar'daki sağlık tesislerinde hazır bekleyen ambulanslarla evlerinden alınan hastalar, en hızlı şekilde iskelede bekleyen deniz ambulansına teslim edildi. Hastaları teslim alan görevliler ise ana karaya ulaşana kadar deniz ambulansındaki donanımların yardımıyla hastalara müdahalede bulundu.

4 istasyon 24 saat teyakkuzda

İhlas Haber Ajansı'na konuşan 112 Anadolu Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Uzm. Dr. Yusuf Uğurlu, "Adalar ilçemizde 4 adet acil sağlık hizmetleri istasyonumuz bulunmakta. Kara ambulanslarıyla birlikte 2 adet de deniz ambulansımız bulunuyor. Bunların bir tanesi Büyükada'da, bir tanesi de Kınalıada'da konuşlanmış durumda. Hastaların naklinde, ilk başta Komuta Kontrol Merkezi'mize çağrı geliyor. Çağrıyı Büyükada, Heybeliada, Kınalıada veya Burgazada'da bulunan istasyon ekiplerimize bildirerek ilk değerlendirmesi yapılıyor. Bu değerlendirme sonucunda hastanın ileri tetkik ve tedaviye ihtiyacı olduğu görülürse deniz ambulansıyla ana karaya nakline, en uygun ve en yakın hastaneye naklini sağlıyoruz" dedi.

Tamamen yerli üretim

Günlük müdahale sayılarıyla ilgili bilgiler veren Uzm. Dr. Yusuf Uğurlu, "Mevsimsel olarak değişmekle birlikte, yazın günde ortalama 14 - 15 vaka, kışın da 6 - 7 vakanın naklini sağlıyoruz. Bu süreç Adalar'dan çıktıktan sonra ana karaya 7 - 8 dakika gibi bir süre alıyor. Mevcut deniz ambulanslarımızda 2 hastayı aynı anda nakledebiliyoruz. Kara ambulansımızda bulunan malzemelerin tamamı deniz ambulansımızda da bulunmakta. 2 hastayı aynı anda taşıyabilecek ekipmana sahibiz. Vantilatör, defibrilatör, gerekli tıbbi malzemeler mevcut. Tekneler de tamamen yerli üretim olarak Tuzla tersanesinde yapılan tekneler" diye konuştu.

Kaynak: İHA