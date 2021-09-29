ADALAR'DA YASAK ÖNCESİ "KORSAN AKÜLÜ TAKSİ" DENETİMİ

ADALAR'da izinsiz yolcu taşıyan 'korsan' akülü araçlara denetim yapıldı. Adalar Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı denetimlerde sürücülere 3 bin 156 lira ceza kesildi.

Adalar'da sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde özellikle iskele çevresinde izinsiz taşımacılık yapan akülü araçların yoğun olduğu dikkat çekti. Trafik ekiplerinin denetimleri sırasında akülü araç kullanıcıların kontrolden kaçınmak yol değiştirmeye çalıştığı görüldü. Polis ekipleri akülü araçları durdurarak ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Denetimlerde izinsiz yolcu taşıdığı tespit edilen sürücülerin akülü araçları Adalar dışına çıkarıldı. Akülü araçların izinsiz yolcu taşımacılığı yapmasının engellenmesi için denetimlerin 5 Ekim'e kadar devam edeceği öğrenildi. Adalar'da 5 Ekim'den itibaren akülü araç yasağı başlayacak.

"KORSAN YOLCU TAŞIMACILIĞINA KARŞIYIZ"

Yolcu taşırken trafik ekiplerine yakalanan Kerem Bilir, "Korsan yolcu taşımacılığı yapmıyorum. Ancak kendi müşterimi aldığım için akülü aracım bağlandı. İşletme sahibiyim. Yoldan müşterimi aldım. O yüzden ekipler aracımı bağladı. Adalar'da korsan yolcu taşımacılığı yapan çok kişi var. 458 lira ödeyeceğim" diye konuştu.

Büyükada sakini Sevim Orak de, "Akülü araçlarla korsan yolcu taşımacılığı olmaması gerekiyor. Korsan yolcu taşımacılığına karşıyız. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir ulaşım ağı var. Ancak 5 Ekim'de lütfen ihtiyaç sahiplerinin araçlarını almasınlar. Biz korsan yolcu taşımacılığı yapmıyoruz. Yapılana da karşıyız" dedi.