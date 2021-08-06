Adalar'da yangın önlemi için seferler azaltıldı
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Adalar'da yangın önlemi için seferler azaltıldı

Adalar'da yangın önlemi için seferler azaltıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Adalar Kaymakamlığı, ilçede meydana gelebilecek olası yangınlara karşı yeni önlemler hayata geçirdi

İBB, bu kapsamda; 7-31 Ağustos tarihleri arasında hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Şehir Hatları Kabataş-Adalar ve Beşiktaş-Adalar hatlarında seferleri azalttı.

Adalar Kaymakamlığı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan yangınların, ilçede yaşanmaması için yeni önlemleri hayata geçirdi.

Bu amaçla, yolcu sirkülasyonunun azaltılmayı hedefleyen Komisyon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ'den de sefer sayılarının azaltılması talebinde bulundu.

Bu talebi değerlendiren İBB, 7 - 31 Ağustos tarihleri arasında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Şehir Hatları Kabataş-Adalar ve Beşiktaş-Adalarhatlarında yeni sefer tarifesi uygulayacak.

Şehir Hatları AŞ'nin 7-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında uygulanacak sefer sayıları şöyle:

Adalar'da yangın önlemi için seferler azaltıldı
Adalar'da yangın önlemi için seferler azaltıldı

Kaynak: Bültenler

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