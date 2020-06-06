ADALAR'DA ULAŞIM SORUNU: ELEKTRİKLİ FAYTONLAR İÇİN YOLLAR ÇİZİLDİ, TABELALAR KONULDU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ADALAR'DA ULAŞIM SORUNU: ELEKTRİKLİ FAYTONLAR İÇİN YOLLAR ÇİZİLDİ, TABELALAR KONULDU

Faytonların kalkması nedeniyle, Adalar'a bu hafta sonu gelenler ulaşım sıkıntısı yaşadı.

ADALAR'DA ULAŞIM SORUNU: ELEKTRİKLİ FAYTONLAR İÇİN YOLLAR ÇİZİLDİ, TABELALAR KONULDU
06.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:22

Faytonların kalkması nedeniyle, Adalar'a bu hafta sonu gelenler ulaşım sıkıntısı yaşadı. Ulaşım boşluğu ise kaçak yapılan elektrikli araç seferleri ile gideriliyor. Elektrikli faytonlar için yollarda şeritler çizilmeye başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından geçtiğimiz Ocak ayında alınan karar ile birlikte Adalar'da faytonlar ile ulaşım kaldırılmıştı. Faytonlar yerine ise Adalar dizaynına uyumlu elektrikli araçların kullanılmasını kararlaştırılmıştı. Ancak yaz ayları başında hizmet vermeye başlaması planlanan elektrikli araçların henüz Adalar'a gelmemesi nedeniyle bu günlerde ulaşım hizmeti bulunmuyor. İskeleye gelenler Adalar'ın uzak noktalarına gitmek istediklerin de ise ulaşım aracı sıkıntısı yaşıyorlar. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci kapsamında sokağı çıkma yasağının kaldırıldığı ilk hafta sonunda Büyükada'ya gelenler ulaşımlarını yasak olmasına rağmen "Tuk-tuk" denilen elektrikli araçlarla sağladı.

"BİR TUR 25-50 LİRA ARASINDA GÖTÜRENLER VAR"

Günlük kaçak taşımacılık yapanların 25 lira ile 50 lira arasında fiyat aldıklarını belirten Mehmet Gürhan, " Elektrikli araç ile insan taşıyarak günlük para alanlar ve aylık para alanlar var. Nedir bu, kiliseye götürüyor, pazara götürüyor, denize götürüyor, eğlence yerlerine götürüyor ve ada turu yaptırıyor. Benim duyduğum kadarıyla mesela günlük bir turu 25 liraya götüren var, 50 liraya götüren var. Aylık 500 lira alan ve bin lira alanlar da var" dedi. 

"ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN CADDELER BOYANMIŞ VE DURAKLAR YERLEŞTİRİLMİŞ"

Adalar'da faytonların yasaklanmasından sonra kullanılacak elektrikli araçların henüz adaya gelmemiş olmasına rağmen araçların yollarda gidebileceği alanlar mavi şeritler ile boyandı. Ayrıca adanın çeşitli noktalarına duraklar, vatandaşların araçlara bineceği noktalar belirlendi.  

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar Haber
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri çekildi
Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri...
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı
Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı
Sembol oyununu kazan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Sembol oyununu kazan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı
Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız, hastaneye kaldırıldı
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Faik Öztrak Berat Albayrak Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Beyazıt Öztürk İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Kadın Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: ADALAR'DA ULAŞIM SORUNU: ELEKTRİKLİ FAYTONLAR İÇİN YOLLAR ÇİZİLDİ, TABELALAR KONULDU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 14:26:42. #1.14#
title