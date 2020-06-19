Adalar'da toplu taşımada kullanılacak elektrikli araçlar tanıtıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adalar'da toplu taşımada kullanılacak elektrikli araçlar tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adalar'da toplu ulaşım aracı olarak kullanılması planlanan elektrikli araçların tanıtımını yaptı.

19.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adalar'da toplu ulaşım aracı olarak kullanılması planlanan elektrikli araçların tanıtımını yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye yöneticileri, elektrikli araçların tanıtımı için geldikleri Büyükada'da, önce Adalar Belediyesini ziyaret edip belediye başkanı Erdem Gül ile görüştü.

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra elektrikli araçların tanıtımı için adadaki garajda oluşturulan tören alanına geçti.

Ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreteri Orhan Demir'in bilgilendirmesinin ardından konuşan İmamoğlu, Adalar'ın hak ettiği değeri bulması için çalıştıklarını söyledi.

Adalar'daki fayton ve atların durumuna ilişkin süreci katılımcı ve şeffaf şekilde yürüttüklerini anlatan İmamoğlu, İstanbul Valisi, ilçe kaymakamı ve belediye başkanıyla yaptıkları toplantılarla ortak bir karar aldıklarını dile getirdi.

Faytoncuların haklarını da ödediklerini aktaran İmamoğlu, "Bu, belediyemiz için neredeyse 100 milyon liranın üzerinde bir kaynak aktarımı olmuştur." dedi.

Bu süreçte atları devraldıklarını ve uygar şekilde baktıklarını belirten İmamoğlu, atların sahiplendirilmesiyle ilgili Türkiye'deki üniversitelere ve haralara çağrıda bulundu.

Hizmete girecek elektrikli araçların çevre dostu olması için çalıştıklarını dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Şu an Türkiye'de bu tarz büyük coğrafyalarda insan taşımak için kullanılan en efektif araç tipine ve modeline erişildi. Ancak gördüğünüz araç modelleri ya da sayısı, Adalar'ın gelecek ulaşım planlaması değildir. Araçların gelecek ulaşım planlaması ile ilgili yapacağımız birkaç çalışma vardır. Bunlardan bir tanesi kesinlikle sıkı bir yarışma ile hem araç tipinin hem araç şeklinin hem araç felsefesinin oluşması konusunda bir kamuoyu çalışması yapılacaktır. Yine araçların, umuyoruz ki yerli bir imalat ile yapılması ile ilgili de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu anda 60 aracın Adalar'a hizmet vermesi ile ilgili süreç tamamlanmıştır ama gelecek ile ilgili süreç devam etmektedir."

- Çalışanların yüzde 45'i kadın

İmamoğlu, sadece insan taşıyacak şekilde dizayn edilen araçların, tescil ve hukuki süreçlerinin sürdüğünü ifade etti. Normal şartlar altında araçların, geçen nisan ayında hizmete alınmasını planladıklarını kaydeden İmamoğlu, sürecin pandemi nedeniyle uzadığını vurguladı.

Araçları, "elektrikli, çevre dostu ve İETT'ye bağlı" sözleriyle tanımlayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İETT'nin çalışanlarıyla yüzde 45 oranında, yanılmıyorsam, çalışanları kadın tercih yapıldı. Adalar halkından alımı gerçekleşti. Bir başka boyutu da söylemeden geçemeyeceğim. Faytoncularla ilgili bir meseleyi daha çözdüğümüzün çok insani düşündüğümüzün ispatıdır. Faytonculardan bize ulaşan isimlerin işe alınması noktasında da çalışmamız sürmektedir. Bir kısmı işe alınmıştır, bir kısmının da görüşmeleri devam etmektedir. Zaten bu bir süreçtir. Çünkü 270 civarında insanı işe alıyoruz. Bu taahhüdümüzü de yerine getiriyoruz. Yani bu kadar insani, bu kadar sorumluluk çemberini geniş tutan bir modelle Adalar'daki hem fayton sorununu bitirmiş hem de yeni ulaşım sorunu ile ilgili süreci tanımlarken, bugünün acil çözümünü yarının da kalıcı çözümü ile ilgili çalışmaların devam ettiği bir iletişim modeli ile süreci yönetmekteyiz."

"Tescil dediğimiz şey, çok basit bir işlem"

İmamoğlu, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Araçlar ne zaman hizmete başlayacağı yönündeki soruyu cevaplayan İmamoğlu, "Tescil dediğimiz şey, çok basit bir işlem. Dün, ben Sayın Valimizi de bilgilendirdim. Yani süreç devam ediyor. Kısa bir işlem, uzun bir işlem değil. Sanıyorum birkaç gün içerisinde işlemleri bitecek ve tümüyle hizmete başlayacak. İlk etapta, ücretsiz bir geçiş dönemi düşünüyoruz, halk alışsın ve halk burayı öğrensin istiyoruz. Onu sağlayacağız, ardından da İETT'nin tarifesiyle burada hizmet vermeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Adalar halkı için indirimli ücret uygulaması olacağını bildiren İmamoğlu, protestolar için de "Biz, farklı görüşlere saygı duyuyoruz." dedi.

İmamoğlu, araçların estetik açıdan Adalar'ın ruhuna uygun olmadığı ve elektrikli de olsa motorlu bir aracın ana ulaşım aracı haline gelmesine yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Bu bir motorlu araç falan değil. Yani gördüğünüz araç tipi ortada. Bir motorlu araç, buradaki yerleşim baskısı falan bunlar çok abartılı bakışlar. Adalar'ın imarı ortada, yapılaşma düzeni ortada. 'Adalar'ı korumak bizim ana felsefemiz.' dedik zaten. Dolayısıyla böyle bir aracın yerleşimi tetiklemesi diye bir düşünce ancak abartılı bir bakış açısı olur. Görsel olarak şu anda bizim en hızlı elde edebileceğimiz, en hızlı, en uygun, en estetik elde edebildiğimiz araç bu. Başka bir araç yok. Yani bize bu sürede dünyada, bakın sadece Türkiye'de değil dünyada, Türkiye'de zaten yok, dünyada bu aracı verebilecek başka bir firma yoktu."

İmamoğlu, daha sonra atların bakıldığı ahırları, Büyükada Rum Yetimhanesi'ni ve Taş Mektep'i ziyaret etti.

Adalar'da toplu taşımada kullanılacak elektrikli araçlar tanıtıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Haber
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
Kırmızı bültenle aranırken İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi, adliyeye sevk edildi
Kırmızı bültenle aranırken İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi, adliyeye sevk edildi
Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi
Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Lara Hülya Avşar Acun Ilıcalı Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Lgs Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Adalar'da toplu taşımada kullanılacak elektrikli araçlar tanıtıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 16:00:38. #1.15#
title