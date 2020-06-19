Adalar'da toplu taşımada kullanılacak elektrikli araçlar tanıtıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adalar'da toplu taşımada kullanılacak elektrikli araçlar tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adalar'da toplu ulaşım aracı olarak kullanılması planlanan elektrikli araçların tanıtımını yaptı.

Adalar'da toplu taşımada kullanılacak elektrikli araçlar tanıtıldı
19.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adalar'da toplu ulaşım aracı olarak kullanılması planlanan elektrikli araçların tanıtımını yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye yöneticileri, elektrikli araçların tanıtımı için geldikleri Büyükada'da, Adalar Belediyesini ziyaret edip belediye başkanı Erdem Gül ile görüştü.

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra elektrikli araçların tanıtımı için adadaki garajda oluşturulan tören alanına geçti.

Ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreteri Orhan Demir'in bilgilendirmesinin ardından konuşan İmamoğlu, Adalar'ın hak ettiği değeri bulması için çalıştıklarını söyledi.

Adalar'daki fayton ve atların durumuna ilişkin süreci katılımcı ve şeffaf şekilde yürüttüklerini anlatan İmamoğlu, İstanbul Valisi, ilçe kaymakamı ve belediye başkanıyla yaptıkları toplantılarla ortak bir karar aldıklarını dile getirdi.

Faytoncuların haklarını da ödediklerini aktaran İmamoğlu, "Bu, belediyemiz için neredeyse 100 milyon liranın üzerinde bir kaynak aktarımı olmuştur." dedi.

Bu süreçte atları devraldıklarını ve uygar şekilde baktıklarını belirten İmamoğlu, atların sahiplendirilmesiyle ilgili Türkiye'deki üniversitelere ve haralara çağrıda bulundu.

Hizmete girecek elektrikli araçların çevre dostu olması için çalıştıklarını dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Şu an Türkiye'de bu tarz büyük coğrafyalarda insan taşımak için kullanılan en efektif araç tipine ve modeline erişildi. Ancak gördüğünüz araç modelleri ya da sayısı, Adalar'ın gelecek ulaşım planlaması değildir. Araçların gelecek ulaşım planlaması ile ilgili yapacağımız birkaç çalışma vardır. Bunlardan bir tanesi kesinlikle sıkı bir yarışma ile hem araç tipinin hem araç şeklinin hem araç felsefesinin oluşması konusunda bir kamuoyu çalışması yapılacaktır. Yine araçların, umuyoruz ki yerli bir imalat ile yapılması ile ilgili de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu anda 60 aracın Adalar'a hizmet vermesi ile ilgili süreç tamamlanmıştır ama gelecek ile ilgili süreç devam etmektedir."

- Çalışanların yüzde 45'i kadın

İmamoğlu, sadece insan taşıyacak şekilde dizayn edilen araçların, tescil ve hukuki süreçlerinin sürdüğünü ifade etti. Normal şartlar altında araçların, geçen nisan ayında hizmete alınmasını planladıklarına dikkati çeken İmamoğlu, sürecin pandemi nedeniyle uzadığını vurguladı.

Araçları, "elektrikli, çevre dostu ve İETT'ye bağlı" sözleriyle tanımlayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İETT'nin çalışanlarıyla yüzde 45 oranında, yanılmıyorsam, çalışanları kadın tercih yapıldı. Adalar halkından alımı gerçekleşti. Bir başka boyutu da söylemeden geçemeyeceğim. Faytoncularla ilgili bir meseleyi daha çözdüğümüzün çok insani düşündüğümüzün ispatıdır. Faytonculardan bize ulaşan isimlerin işe alınması noktasında da çalışmamız sürmektedir. Bir kısmı işe alınmıştır, bir kısmının da görüşmeleri devam etmektedir. Zaten bu bir süreçtir. Çünkü 270 civarında insanı işe alıyoruz. Bu taahhüdümüzü de yerine getiriyoruz. Yani bu kadar insani, bu kadar sorumluluk çemberini geniş tutan bir modelle Adalar'daki hem fayton sorununu bitirmiş hem de yeni ulaşım sorunu ile ilgili süreci tanımlarken, bugünün acil çözümünü yarının da kalıcı çözümü ile ilgili çalışmaların devam ettiği bir iletişim modeli ile süreci yönetmekteyiz."

"Tescil dediğimiz şey, çok basit bir işlem"

İmamoğlu, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Araçların ne zaman hizmete başlayacağı yönündeki soruyu cevaplayan İmamoğlu, "Tescil dediğimiz şey, çok basit bir işlem. Dün, ben Sayın Valimizi de bilgilendirdim. Yani süreç devam ediyor. Kısa bir işlem, uzun bir işlem değil. Sanıyorum birkaç gün içerisinde işlemleri bitecek ve tümüyle hizmete başlayacak. İlk etapta, ücretsiz bir geçiş dönemi düşünüyoruz, halk alışsın ve halk burayı öğrensin istiyoruz. Onu sağlayacağız, ardından da İETT'nin tarifesiyle burada hizmet vermeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Adalar halkı için indirimli ücret uygulaması olacağını bildiren İmamoğlu, protestolar için de "Biz, farklı görüşlere saygı duyuyoruz." dedi.

İmamoğlu, araçların estetik açıdan Adalar'ın ruhuna uygun olmadığı ve elektrikli de olsa motorlu bir aracın ana ulaşım aracı haline gelmesine yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Bu bir motorlu araç falan değil. Yani gördüğünüz araç tipi ortada. Bir motorlu araç, buradaki yerleşim baskısı falan bunlar çok abartılı bakışlar. Adalar'ın imarı ortada, yapılaşma düzeni ortada. 'Adalar'ı korumak bizim ana felsefemiz.' dedik zaten. Dolayısıyla böyle bir aracın yerleşimi tetiklemesi diye bir düşünce ancak abartılı bir bakış açısı olur. Görsel olarak şu anda bizim en hızlı elde edebileceğimiz, en hızlı, en uygun, en estetik elde edebildiğimiz araç bu. Başka bir araç yok. Yani bize bu sürede dünyada, bakın sadece Türkiye'de değil dünyada, Türkiye'de zaten yok, dünyada bu aracı verebilecek başka bir firma yoktu."

İmamoğlu, daha sonra atların bakıldığı ahırları, Büyükada Rum Yetimhanesi'ni ve Taş Mektep'i ziyaret etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
Yatalak yaşlı adam, yorgana düşürdüğü sigaradan çıkan yangında ağır yaralandı
Yatalak yaşlı adam, yorgana düşürdüğü sigaradan çıkan yangında ağır yaralandı
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e...
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Eminönü'nde dükkanları su basan esnaf, yaşananlara tepki gösterdi
Eminönü'nde dükkanları su basan esnaf, yaşananlara tepki gösterdi
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Halife Hafter Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu İbrahim Tatlıses Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Tamer Tuna Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Su Lgs Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Adalar'da toplu taşımada kullanılacak elektrikli araçlar tanıtıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 15:18:28. #1.14#
title