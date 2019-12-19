: Adalar'da ruam hastalığına yakalanan atların itlaf edilmesi

19.12.2019 19:27 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:31

Faytoncu Mehmet Suna, Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 atın itlaf edilmesiyle ilgili, "Ruam 100 seneden beri var. Bu bizim ekmek paramız. Gereken ilgiyi de gösteriyoruz. Hasta atlarımızı da veteriner kontrolünde tedavi ettiriyoruz. Hasta olan atlarımızı zaten hemen tespit ederek bildiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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