Adalar'da orman yangınlarına karşı önlem: Vatandaşlar didik didik arandı
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Adalar'da orman yangınlarına karşı önlem: Vatandaşlar didik didik arandı

Adalar'da orman yangınlarına karşı önlem: Vatandaşlar didik didik arandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valiliği'nce orman yangınlarıyla mücadele kapsamında verilen ormanlara girişlerin 1 ay boyunca yasaklanması kararının ardından Adalar'da polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İstanbul Valiliği'nce orman yangınlarıyla mücadele kapsamında verilen ormanlara girişlerin 1 ay boyunca yasaklanması kararının ardından Adalar'da polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemleri aldı. Adalara gelen vatandaşların çantalarını tek tek kontrol eden polisler, vatandaşları ormana girişlerin yasaklandığı konusunda uyardı.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında, ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak Adalar Kaymakamlığı'nın talebiyle İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmıştı.

Çantalar tek tek arandı

Polis ekipleri de sabah saatlerinden itibaren orman yangınlarına karşı adalarda yoğun önlemler aldı. Adalara gelen vatandaşların, çantaları tek tek kontrol edildi. Öte yandan, ormana girişlerin yasaklanmasına ilişkin sık sık anons yapıldı. Vatandaşlar ormanlara giriş yasağının olduğu konusunda uyarıldı. - İSTANBUL

Adalar'da orman yangınlarına karşı önlem: Vatandaşlar didik didik arandı
Adalar'da orman yangınlarına karşı önlem: Vatandaşlar didik didik arandı
Adalar'da orman yangınlarına karşı önlem: Vatandaşlar didik didik arandı
Adalar'da orman yangınlarına karşı önlem: Vatandaşlar didik didik arandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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