ADALAR'DA KULLANILACAK ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN BİR KISMI BÜYÜKADA'YA GETİRİLDİ ADALAR'da atlı faytonların yerine kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi.

ADALAR'da atlı faytonların yerine kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi. 4 kişilik ile 14 kişilik iki modelden oluşan araçların cuma günü gerçekleştirilecek açılışın ardından kullanımının başlaması bekleniyor.

Adalar'da ortaya çıkan ruam hastalığı nedeniyle atlar itlaf edilmiş ve faytonlar durdurulmuştu. Adalar'da atlı faytonların yerine elektrikli faytonların kullanılacağı açıklanmıştı. Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi. Elektrikli araçlar Büyükada'da bir park alanında konuldu. Elektrikli araçların kullanımının cuma günü gerçekleştirilecek açılış ile başlayacağı öğrenildi. Ada sakinleri araçların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: DHA