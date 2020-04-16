Adalar'da korumaya alınan atların bakımı sürüyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar, Güncel

Adalar'da korumaya alınan atların bakımı sürüyor

Adalar'da ruam hastalığı sonrası faytonların yasaklanmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan atların bakımı devam ediyor.

16.04.2020 21:55 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:56
Adalar'da korumaya alınan atların bakımı sürüyor

Adalar'da ruam hastalığı sonrası faytonların yasaklanmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan atların bakımı devam ediyor.

İBB Meclisinin ocak ayında aldığı kararla satın alınan Adalar'daki 1.174 atın bakımlarını, görevli ekipler yürütüyor.

AA muhabirinin İBB'den aldığı bilgilere göre atların bakımı için 51 seyis, 2 veteriner hekim ve 2 yardımcı personel görev yapıyor. Hayvanların beslenmesi için ise her ay yaklaşık 50 ton yem kullanılıyor.

İBB meclisi aldığı kararla atların sahiplendirilebilmesine ilişkin karar alırken, sahiplendirme şartlarının ise oluşturulacak komisyon tarafından belirleneceği bildirildi.

Büyükada'da faytonlarda kullanılan yaklaşık 100 at, 2019 Aralık ayında ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilmişti.

Fayton işletmelerini protesto eden hayvanseverler, 19 Aralık 2019'dan 28 Ocak 2020 tarihine kadar İBB binası karşısındaki Saraçhane Parkında "Yaşam Çadırı" kurarak protestoda bulunmuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ruam hastalığı nedeniyle Adalar'da atların faytonlarda kullanılmasının üç ay süreyle yasaklandığını açıklamış, İBB Meclisi de atların satın alınması kararını almıştı.

Adalar'da korumaya alınan atların bakımı sürüyor

Kaynak: AA

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