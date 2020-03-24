Adalar'da koronavirüs sessizliği... Sokaklar boş, dükkanlar kapalı
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Adalar, Güncel

Adalar'da koronavirüs sessizliği... Sokaklar boş, dükkanlar kapalı

KORONAVİRÜS salgını sonrası Büyükada sokaklarında sessizlik hakim. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin gelmediği Adalar'da tedbirler kapsamında dükkan ve restoranların çoğu kapalı. Adalar halkının ise 'Evde Kal' çağrısı nedeniyle evlerinden çıkmadığı görülüyor.

24.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:04
Adalar'da koronavirüs sessizliği... Sokaklar boş, dükkanlar kapalı
KORONAVİRÜS salgını sonrası Büyükada sokaklarında sessizlik hakim. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin gelmediği Adalar'da tedbirler kapsamında dükkan ve restoranların çoğu kapalı. Adalar halkının ise 'Evde Kal' çağrısı nedeniyle evlerinden çıkmadığı görülüyor. 

Çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin her mevsim ziyaret ettiği Adalar'da koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim. Salgına yönelik tedbirler kapsamında dükkan ve restoranların kapalı olduğu görülüyor. Açık kalan bazı işletmeler ise birkaç gün içinde işletme sahipleri tarafından kapatılacak. Yürüyen ve fotoğraf çekenlerle görmeye alışık olduğumuz Büyükada sokaklarının ise salgın sonrası boş kaldığı görülüyor. Ada halkı ise 'Evde Kal' çağrısına uyarak evlerinden çıkmıyor. Dışarıda olan çok az sayıda vatandaş ise ihtiyaçlar doğrultusunda dışarı çıktıklarını ifade ediyor. 

"TEHLİKENİN BOYUTU GERÇEKTEN ÇOK CİDDİ"

Büyükada'da restoranı bulunan ve yarın işletmesini tedbir amacıyla kapatacağını ifade eden Ferdi Demir, "Adalar turistik bir bölge olduğu için ilk etkilenen yerlerden biri de burası oldu. Şu an her taraf boş. İnsanlar evden çıkmamaya gayret ediyor. Biz de birkaç gün çıktık ama iş yerini kapatıp, evimize gitmeyi düşünüyoruz. Tehlikenin boyutu gerçekten çok ciddi. O yüzden gidip herkes evinde oturmalı ve salgının bitmesini beklemeliyiz" şeklinde konuştu.

"ADALARA GELEN, GİDENLER İSKELEDE KONTROL EDİLMELİ" İşletme sahibi Mehmet Emin Kele, "Şimdi adalara girişte aslında iskelede kontrol noktası olsa adalara giriş ve çıkış yapan insanların en azından ateşi ölçülme olur. Belki biz, belki onlar hastalık taşıyor. Hepimiz için böyle olmalı. Adalara çok turist geliyor. Hangimiz kaptık, hangimiz kapmadık. Buna da bir el atılması gerekiyor. Adalara geliş ve gidişlerde insanların kontrol edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN EKİPLER ÇALIŞIYORAdalar Kaymakamlığı koordinesinde çalışan 'Vefa İletişim Merkezi' 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlara hizmet veriyor. Yapılan çağrılarla birlikte vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca kaymakamlık evlerinden çıkamayan ve yalnız yaşayan vatandaşların talebi durumunda evlerin temizliğini de yapıyor. Bu kapsamda evi temizlenen Visal Akçan, "Devletime, milletime minnet ve şükranlarımı özellikle vurgulamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Her biri çok ciddi anlamda bize el uzattılar. Evim temizleniyor. 'Alışveriş ister misin' dediler. 'Yok benim bahçıvanım var o getiriyor' dedim. 'Evde Kal' çünkü ötesi yok. Slogan bu. Ötesi yok" diye konuştu. 

"75 YAŞINDAYIM KAPININ ÖNÜNE BİLE ÇIKMIYORUM"

Vefa İletişim Merkezine ulaşan 75 yaşındaki Bingül Sülüş evde yiyecek ihtiyacı olduğunu söyledi. Gelen çağrı üzerine ekipler ürünleri tedarik etti. Polis ekipleri, yiyecek ve temizlik ürünlerini Sülüş'ün yaşadığı eve götürdü. Ekiplere teşekkür eden şehit kardeşi Bingül Sülüş, "Ben 75 yaşındayım kapının önüne bile çıkmıyorum. Hem kendimi düşünüyorum hem etrafımı düşünüyorum. Ayrıca sağlık çalışanlarını düşünüyorum. Allah onlara yardım etsin" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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