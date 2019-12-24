Adalar'da itlaf edilen 105 atın sahibi 64 kişi için suç duyurusu
Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilen 105 atın sahibi 64 kişi hakkında "insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye attıkları" gerekçesiyle Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilen 105 atın sahibi 64 kişi hakkında "insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye attıkları" gerekçesiyle Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle