Adalar'da İBB'ye atların akıbetini soran tepki pankartları asıldı
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Adalar'da İBB'ye atların akıbetini soran tepki pankartları asıldı

Adalar'da İBB'ye atların akıbetini soran tepki pankartları asıldı
Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

Hayvanseverlerce, faytonların kaldırılmasıyla İBB tarafından satın alınan 1200 atın akıbetine ilişkin Adalar'da bazı yerlere tepki pankartları asıldı.

Hayvanseverlerce, faytonların kaldırılmasıyla İBB tarafından satın alınan 1200 atın akıbetine ilişkin Adalar'da bazı yerlere tepki pankartları asıldı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlarca siyah zemin üzerine hazırlanan pankartlarda "Atları kime verdiniz", "978 at nerede?", "224 at nasıl ve neden öldü?", "Hani atlar size emanetti?" ifadeleri yer aldı.

İBB tarafından satın alınan 1200 atın akıbetine ilişkin özellikle sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapan hayvanseverler, atların durumuna ilişkin eylem düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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