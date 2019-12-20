Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu

20.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:28

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasının 3 ay süreyle durdurulduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Adalar'da 2019 yılı sonbahar ruam taramasına tabi tutulan atların 81'inde bu hastalığın tespit edildiğini ve bu atların itlaf edildiğini belirtti.

Ruam bulaşıcı karakterli bir hastalık olduğundan insan, hayvan ve çevre sağlığına yönelik muhtemel tehditlerin önlenmesi için ilçede gerekli bütün tedbirlerin alındığına işaret eden Yerlikaya, herkesi derinden üzen bu durumun olumsuz etkilerinin sona erdirilmesi için talimatı üzerine Mahalli Çevre Kurulu Alt Komisyonu'nun dün ilçede toplanarak incelemelerde bulunduğunu aktardı.

Yerlikaya, alt komisyonun dün aldığı tavsiye kararlarının olağanüstü toplantıya çağırdığı İl Mahalli Çevre Kurulu'nda görüşülerek nihai karara bağlandığını vurgulayarak, alınan kararları şöyle sıraladı:

"- Adalar'daki tüm atların; ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasının; insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden 3 ay süre ile durdurulmasına,

- Faytonlara at koşulmasının 3 ay süre ile durdurulması nedeniyle, toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerekli tedbirlerin alınmasına,

- Ruam hastalığına sebep olan en büyük etkenlerin başında; gerekli hijyen şartlarını taşımayan, izinsiz, ruhsatsız yapılmış, hayvanların sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmelerine yeterli olmayan ahırlar gelmektedir. Dolayısıyla, izinsiz yapıldığı tespit edilen ahırların tamamının derhal yıkılmasına,

- Adalar ilçemize ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına,

- Ruam hastalığı nedeniyle, Adalar İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyonu kararı gereğince, tek tırnaklı hayvanların ilçeye giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına,

- Yapılan taramada hastalıklı çıkan ve itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye atmaktan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

- İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve fayton güzergahlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalar Belediye Başkanlığı tarafından 3 gün ara ile 3 ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına,

- Uygun şartları taşımayan hayvan barınaklarında, açık alanlarda ve orman alanlarında başıboş dolaşan hayvan sahiplerine, 5996 ve 5199 sayılı kanunlar çerçevesinde idari para cezalarının uygulanmasına,

- Faytonlarda çalışan sürücü, seyis, at sahipleri ve yakınlarının sağlık taramalarının İl ve İlçe Sağlık müdürlüğü tarafından yapılmasına,

- İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığınca, Adalar İlçesinde atların barındığı alanların mülkiyet durumlarının tespiti ve tahliye işlemlerinin yürütülmesine,

- Hayvanların barındığı yerlerden kaynaklanan katı ve sıvı atıkların depolama koşullarının atık yönetimi yönetmeliği ve koku emisyonlarının kontrolü yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için, bu yapıların sahiplerine 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca süre verilerek, önlem aldırılmasına oy birliğiyle karar verildi."

Yerlikaya, "15 Ekim 1978'de UNESCO evinde ilan edilen hayvan hakları evrensel bildirisine göre; "Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır. Bütün çalışan hayvanlar; iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir. Bugün; İl Mahalli Çevre Kurulunda bu kararları alırken, tek bir niyetimiz var. O da Adalar'daki hiçbir hayvanın, kötü koşullarda yaşamasını ve itlaf edilmesini kesinlikle istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA