Adalar'da faytoncuların oturma eylemi sürüyor

16.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:04

Büyükada'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) protesto eden faytoncuların oturma eylemi sürüyor.

Büyükada Saat Meydanı'nda toplanan faytoncular, Adalar'a gelmesi planlanan elektrikli faytonları işletmek istediklerini ve eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti.

AA muhabirine konuşan İstanbul Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, sağlık taramaları başladıktan sonra yaklaşık 2 aydır İBB'yle görüşme halinde olduklarını, tarafların 4-5 kez bir araya geldiğini ancak sonuç elde edilemediğini belirtti.

Ünal, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada artık atlı fayton toplatılıyor. Bu gerçeği kabul ettik. Ama biz dedik ki 'Adalar'daki iç ulaşımı elektrikli araçlarla biz yapalım.' Hayatın sürdürülebilir olması açısından esas talebimiz buydu. Faytoncuların da bir gelire ihtiyaçları olduğunu söyledik. İBB buna da sıcak bakmadı. Sonra İBB Meclisi'nde tüm partilerin oy birliğiyle alınan bir karar vardı. O kararı hayata geçirmek istediler. İnsanların ekmeğini ve geleceğini elinden alıyorsunuz, yeni gelecek sistemi de vermiyorsunuz. Teklif ettiğiniz 300 bin lira net değil 230 bin lira gibi komik bir rakam insanların eline geliyor. Bu talebin doğru olmadığını düşünüyoruz. Sistem değişiyor önüne geçilemez ama iç ulaşımın bize verilmemesini anlayabilmiş değilim. Neden verilmiyor? Elektrikli araçları bile faytoncular olarak almayı teklif ettik. Bu talebimiz de devam ediyor. Bu nedenle eylemimizi de sonuç alanına kadar devam edecek."

"İBB 'yem, yonca gönderiyoruz' diyor. Nerede?"

Faytoncu Sinan Kılıç da İBB'nin faytonculara sunduğu teklifi eleştirerek, şöyle konuştu:

"Fayton plakasının, adedinin '300 bin lira, at başına 4 bin lira bedelle bu iş bitmiş' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bizler adına bu konuşmaları yapıyor. Biz faytoncular olarak malımızı satmadık. Hayatımızı sürdürebilmek ve çoluk çocuğumuzun hayatı için ekmek için yaşıyoruz. 300 bin lirayla eğer bizim hayatımızı satın alacaklarsa çıkıp gelip esnafın içinde konuşsunlar. İmamoğlu, 'şeffaflık, 16 milyon için' diyordu. Biz 16 milyonun içinde yok muyuz?' Bizi hiçe mi sayıyor. Biz de hayvan severiz. Hayvanseverleri aldı karşısına oturttu bizi neden oturtmadı? Ekmeğimiz için eylem başlattık. Gece gündüz nöbetteyiz ve arkadaşlarla beklemeye de devam edeceğiz."

Faytoncu Hasan Ünal da Adalar'da 150 yıldır faytonculuk yapıldığını anlatarak, Büyükada'da 226 fayton olduğunu ve bunların aileleri ve bakıcılarla beraber 2 bin 500 kişinin ekmeğiyle oynandığını söyledi.

Karantinadaki atların bakımsızlık ve açlık nedeniyle öldüğünü savunan Ünal, "Atlar şimdi de açlıktan ölüyor. Adalar'da şu an bin 380 at var. İBB 'yem, yonca gönderiyoruz' diyor. Nerede? Ahırlarda her gün 5-6 beygir açlıktan ölüyor. Bu zalimliktir. Şu anda İBB'ye ait İSPARK ahırlarında her gün kesin olarak bir iki at açlıktan ve dışarı salınmamaktan ölüyor." diye konuştu.

İBB Meclisi faytonlara plaka başına 300 bin lira, her at içinse 4 bin lira ödenmesini karara bağlamıştı.

Kaynak: AA