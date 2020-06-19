Adalar'da elektrikli araçlara için çıkmadı
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Adalar'da elektrikli araçlara için çıkmadı

ADALAR Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektirikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti.

Adalar'da elektrikli araçlara için çıkmadı
19.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:31

 ADALAR Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektirikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti. Adalar'da faytonların kaldırılmasının ardından elektrikli araçların kullanılmasına karar verilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da elektrikli araçların test edilmesi için bu sabah Büyükada'ya gitti. Ancak Adalar Kaymakamlığı elektrikli araçların testine ve kullanılmasına için verilmediğini açıkladı.

BAŞVURU UYGUN GÖRÜLMEDİ

Adalar Kaymakamlığı'nca, 15 Haziran'da elektrikli araçların kullanımı için başvuran İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Müdürlüğü'ne verilen cevapta, "Araçların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 20/1 (Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan aracın satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren bir ay içinde tescilinin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmak) ve 91 (zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak) maddelerinde istenilen belgelerinin bulunmamasından dolayı sahada teknik kontrollerinin yapılması, araçların çalışacağı güzergahların belirlenmesi ve test sürüşlerinin yapılması için istenen izin Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince uygun görülmemiştir" denildi.

PANA CEZASI VE TRAFİKTEN MEN Cevap yazısında "İlgili mevzuat gereği zorunlu belgelerle birlikte müracaatınız halinde talebiniz değerlendirmeye alınacak olup ilgili belgeler olmadan araçların trafiğe çıkması durumunda Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince idari para cezası uygulanacağı ve araçların trafikten men edileceği husununu bilgilerinize arz ve rica ederim" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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