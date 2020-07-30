ADALAR'DA ELEKTRİKLİ ARAÇLAR SEFERLERE BAŞLIYOR (havadan görüntülerle) ADALAR'DA ELEKTRİKLİ ARAÇLAR SEFERLERE BAŞLIYOR (1)Semih ÇALIŞKAN - Ali AKSOYER - Harun UYANIK - İstanbul DHABüyükada'da elektrikli araçlar bugün seferlere başlıyor.

DHA İSTANBUL -(havadan görüntülerle) ADALAR'DA ELEKTRİKLİ ARAÇLAR SEFERLERE BAŞLIYOR (1)

Semih ÇALIŞKAN - Ali AKSOYER - Harun UYANIK - İstanbul DHA

Büyükada'da elektrikli araçlar bugün seferlere başlıyor.

14 kişilik ve 4 kişilik kapasiteye sahip iki farklı model halinde hizmet verecek elektrikli araçlar, ilk kez yolcu taşıyacak

Adalar'da kullanılacak araçların ücret tarifesi 12 lira olarak belirlendi. Öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak.

Kaynak: DHA