ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

İstanbul'un ilk bisiklet ambulansları Adalar'da hizmete başladı.

İstanbul'un ilk bisiklet ambulansları Adalar'da hizmete başladı. Özellikle yoğun sezonlarda kara ambulanslarının yetişemediği noktalarda, bisikletli sağlık ekipleri, acil vakaların imdadına yetişecek. Zaman kaybı olmadan ilk müdahalesi yapılan vakalar, gerekirse kara ambulansı ve deniz ambulansı ile ana karaya ulaştırılabilecek.

Kara, hava, deniz ambulansından sonra Adalar, bisikletli ambulans ekiplerine de kavuştu. İstanbul'da ilk kez hizmete giren uygulama sayesinde özellikle Haziran ayından sonra beklenen serbestleşmelerle beraber Adalar'da, daha yoğun geçmesi beklenen sezonda, kara ambulanslarına destek amaçlı bisikletli sağlık ekipleri kuruldu. 19 Mayıs'ta göreve başlayan bisikletli ekiplerden ikisi Heybeliada, ikisi Büyükada'daki hastalara hizmet verecek. Bisiklet ambulansların acil yardım çantalarında, kalp krizinden, düşme, boğulma, yaralanma gibi travma vakalarına kadar, her türlü ilk müdahale ekipmanları bulunuyor. Ekipler, güvenli bisiklet sürüş eğitimlerini tamamlayan paramediklerden oluşuyor. Türkiye'de ilk kez elektrikli bisikletlerin ambulans hizmetlerinde kullanıldığı uygulama ile Adalar'ın sarp yokuşlu noktalarına da ulaşım kolaylaşacak. Sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar hizmet verecek olan bisikletli sağlık ekipleri, Adalar'ın en ücra noktalarına dahi çok kısa sürede ulaşabilecek. BİSİKLETİ SEVEN PARAMEDİKLERDEN SEÇİLDİLER

İstanbul Anadolu İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi'nde paramedik olarak görev yapan Ozan Bilgin, aynı zamanda Adalar bisiklet ekibinin de sorumlusu olduğunu söyleyerek,?Bisiklet ekibine katılacak olan arkadaşları seçerken hem mesleki eğitimlerini tamamlamış olması hem de normal hayatlarında da bisiklet sporları ile ilgileniyor olmasına önem verdik. Ekibi seçtikten sonra bisiklet ile ilgili eğitimler aldılar. Hem güvenli sürüş eğitimleri, bisiklet kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda, aynı zamanda da teknik anlamda bisikletlerin donanımlarının tamir edilmesi ile ilgili süreçleri de kendileri hallediyorlar. Bisiklet ekibimiz Adalar'da özellikle Heybeli ve Büyükada'da çalışıyor. Kara ambulansımız vakada olduğu zaman (çağrı merkezimize) tekrar başka bir vaka düşmesi ihtimaline karşı, yaz aylarında, özellikle hafta sonu ve resmi tatiller gibi kalabalık günlerde, bu arkadaşlarımız çıkıp müdahale edecekler dedi.

GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMİ DE ALDILAR

Ekiplerin acil çantalarında ambulansta bulunan hemen hemen tüm ekipmanların olduğuna dikkat çeken Bilgin, şu bilgileri verdi İnme, kalp krizi gibi bütün hastalara müdahale edebilecek hem ekipmana hem de ilaç donanıma sahipler. Hızlıca olay yerine ulaşarak hastaya müdahale ettikten sonra, eğer hastanın sevk edilmesi gerekiyorsa kara ambulansıyla deniz ambulansı iskelesine oradan da ana karaya gönderilmesi sağlanacak. Bisikletli ekipteki paramedik arkadaşlarımız, ileri yaşam desteği, çocuk ileri yaşam desteği, travma ileri yaşam desteği ve temel modül olmak üzere 4 tane eğitimden geçiyorlar. Bu eğitimlerin her biri yaklaşık 5'er gün sürüyor. Yani toplamda 20 gün kadar ileri mesleki eğitimler, daha sonrasında da iki gün güvenli bisiklet sürüş eğitimi alıyorlar. Bisikletlerimiz MTB tipi dediğimiz dağ bisikleti özelliğinde. Aynı zamanda da elektrikli motorları var. Dolayısıyla hem pedal gücünü hem de elektrik gücünü kullanabiliyoruz. Adalar'da her koşulda vaka olabiliyor. Hastanın evine de gitmemiz gerekebiliyor, yamaçtan, bisikletten yuvarlanmış birinin olay yerine de gitmek zorunda kalabiliyoruz. O yüzden dağ bisikletlerini tercih ettik.

ADALAR'DA YAZ SEZONUNDAKİ NÜFUS ARTIŞI İÇİN ÖNLEM

İstanbul Anadolu İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekim Yardımcısı Dr. Alperay Gülen ise, 'Adalar ilçemizde yaz aylarında ve özellikle hafta sonlarında çok fazla vaka artışı oluyor. Bu vaka artışının sebepleri ise yerli ve yabancı turist sayısının artışına bağlı olarak boğulma ve düşme gibi durumların çok yaşanmasıyla ilgili. Bu artışın 112 Acil hizmetleri organizasyonunu aksatmaması amacıyla bisikletli ekipleri kurma ihtiyacı duyduk. Basit tıbbi müdahale için gidilebilecek vakalara olay yerinde tıbbi müdahale sağlamak ve daha ağır hastalarda ise ambulans gelene kadar gerekli acil müdahalenin yapılması için bu ekiplerimiz görevlendirildi. İstanbul'un ilk ve tek bisikletli sağlık ekibi. Elektrikli bisiklet olarak da Türkiye'nin ilk ekibi aslında. Çeşitli illerde pilot olarak bisikletli sağlık ekibi uygulamaları yapıldı ancak elektrikli bisiklet, Adalar2ın özel coğrafi yapısı gereği ilk kez burada kullanıldı şeklinde konuştu.

ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Sedat Peker Ahmet Davutoğlu Mustafa Sarıgül
Magazin Sibel Can Burak Sergen Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Ozan Tufan Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 13:09:07. #1.16#

title