Adalar'da belediye binasına ateş açan şüpheli tutuklandı
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Adalar'da belediye binasına ateş açan şüpheli tutuklandı

Adalar'da, suyunun kesildiğini iddia ederek belediye binasına ateş açan kişi tutuklandı.

Adalar'da belediye binasına ateş açan şüpheli tutuklandı
08.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:27

Adalar'da, suyunun kesildiğini iddia ederek belediye binasına ateş açan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sabah Büyükada Maden Mahallesi Altınordu Caddesi'ndeki Adalar Belediyesinin önüne gelen bir kişi, yanındaki pompalı tüfekle belediye binasına ateş açtı.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 70 yaşındaki Murat Ş. gözaltına alındı.

Şüphelinin, suyunun kesildiği için söz konusu olayı gerçekleştirdiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaymakamlık ve belediyeden yapılan açıklama

Adalar Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 06.00 sıralarında Adalar Belediye binasına gelen ilçemiz sakinlerinden 1950 doğumlu M.Ş, evinin suyunun kesilmesi nedeniyle belediye hizmet binasına 7 el pompalı tüfekle ateş etmiştir. Binanın camlarında maddi hasar meydana gelmiştir. Şahıs olayda kullanılan tüfekle ele geçirilmiş olup, konuya ilişkin başlatılan adli işlemler devam etmektedir."

Adalar Belediyesinden yapılan açıklamada ise gözaltına alınan M.Ş.A'nın, "evinin suyunun kesildiği" gerekçesiyle saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"2018 yılında ilgili kişi Büyükada Gazi Mihal Sokağı'nda bulunan alanı 'organik tarım ve hobi bahçesi' olarak kullanmak istediğini yazılı olarak kurumumuza bildirmiş, ilgili yerlere de başvurusunu yaparak olumlu yazılarını belediyemize sunmuş, bu sebeple de o alana yapı yapılmaması şartıyla elektrik ve su bağlantısı verilmesi yetkililerce uygun bulunmuştur.

Ancak kişi başvurusunun aksine kendisine ait olmayan bu alanda ticari bir faaliyette bulunabilmek amacıyla demonte bir yapı yapmış, bu kaçak yapılaşmayla ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz gerekli yasal işlemleri başlatarak suç duyurusunda bulunmuştur. 2019/6101 sayılı kurul kararıyla da söz konusu alanda yapılan izinsiz uygulamaların yıkılması, elektrik, su bağlantılarının kesilmesi kararı çıkmıştır. Bu süreçte ilgilisi, İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna tekrar başvuruda bulunmuş ancak talebi kurul tarafından reddedilerek 6101 sayılı kararın uygulanması gerektiği vurgulanmıştır."

Açıklamada, Koruma Kurulu tarafından talebi uygun bulunmayan M.Ş.A'nın belediyenin söz konusu kaçak demonte yapıya elektrik ve su bağlaması konusunda ısrar ederek, geçen hafta hizmet binasına gelip olay çıkardığı ve güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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