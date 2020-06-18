Adalar'da, yarın elektrikli araç dönemi başlıyor Araçlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın Adalar ilçesine ziyaretiyle birlikte hizmet vermeye başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Adalar ilçesine inceleme gezisinde bulunacak. Büyükada'dan başlayacak gezide, önce İBB Özgürlük ve Demokrasi Çocuk Parkı'nın açılışı yapılacak. İmamoğlu ve beraberindekiler daha sonra, elektrikli araç parklanma ve şarj istasyonu atölye alanına giderek, araç sürüşlerini başlatacak. İmamoğlu sonrasında, İSPARK at ahırları alanında incelemelerde bulunacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Adalar İlçesi'ndeki inceleme programına değerli basın mensuplar da davetlidir. Programa katılmak isteyen basın mensupları, saat 09.00'da Bostancı'dan kalkan tekne ile program alanına ulaşabilecek. Programın tamamlanmasının ardından, yine Bostancı'ya ulaşım sağlanacak.

Kaynak: Bültenler