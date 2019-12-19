Adalar'da 81 at itlaf edildi, ölen atlar kireç dökülerek gömüldü

19.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:45

Adalar Kaymakamlığı, ilçedeki bazı atlarda ruam hastalığının tespit edildiğini belirterek, tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 atın itlaf edildiğini bildirdi.



Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede bulunan bütün tek tırnaklıların (at, merkep, katır), ilgili mevzuat gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle