Adalar'da 35 atın öldüğü iddiası
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Adalar'da 35 atın öldüğü iddiası - Haber
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar, Güncel

Adalar'da 35 atın öldüğü iddiası

"Adalar'da Atla Yaşam Hakkı Savunucuları", karantinadaki 35 atın öldüğünü iddia etti.

09.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:59
Adalar'da 35 atın öldüğü iddiası

"Adalar'da Atla Yaşam Hakkı Savunucuları", karantinadaki 35 atın öldüğünü iddia etti.

Adalar'da Atla Yaşam Hakkı Savunucuları üyesi grup adına İBB önünde açıklama yapan Zekiye Kürkçüoğlu, atları faytonculardan ücret karşılığı satın alan İBB'nin atlara nerede bakacağını hala açıklamadığını söyledi.

Kürkçüoğlu, şunları kaydetti:

"Atların sağlıklı ve mutlu yaşaması, insanlarla atların Adalar'da doğayla iç içe birlikte yaşamasını istiyoruz. Tüm atlara acil, düzenli veteriner kontrolü, padok alanı, yeterli yem ve karantinanın kalkmasını istiyoruz. Adalar'da toplu ulaşımın motorlu ya da motorsuz araçlarla yapılmasına karşıyız. İmamoğlu'nun bizi dinlemesini istiyoruz. Haksız şekilde satın alınan atların Adalar'dan götürülmesi kararının doğru olmadığını daha iyi anlatabiliriz. Bizler motorlu araç istemiyoruz. İster akülü, ister elektrikli, isterse fosil yakıtla çalışanı olsun... Böyle bir ulaşım sistemi olmaz. Adalar'da toplu ulaşım istemiyoruz."

Adalar'da 35 atın öldüğü iddiası

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Adalar'da 35 atın öldüğü iddiası

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Hülya Avşar Muhterem Nur Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Adalar'da 35 atın öldüğü iddiası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:15:35. #1.15#