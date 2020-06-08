Adalar Belediyesinden pompalı tüfekli saldırıya ilişkin açıklama Adalar Belediyesinin binası, saldırgan bir şahıs tarafından pompalı tüfekle kurşunlandı.

Adalar Belediyesinin binası, saldırgan bir şahıs tarafından pompalı tüfekle kurşunlandı. Adalar Belediyesi tarafından olayla ilgili olarak yapılan açıklamada, şahsın kendisine ait olmayan alanda ticari amaçla yapı oluşturduğu ifade edildi.

Adalar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Belediyemize gerçekleştirilen saldırıyla ilgili kamuoyuna duyurulur.

Bu sabah saat 06.00 sıralarında Belediye binamıza pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirilmiştir. Belediye Binamızın camlarının kırıldığı saldırıda herhangi bir ölüm ya da yaralanma yaşanmamıştır.

Güvenlik görevlilerimizin haber vermesi üzerine Belediyemize gelen Emniyet Ekipleri, şahsı gözaltına alırken olay yerinde de inceleme başlatıldı.

Gözaltına alınan M.Ş.A. isimli şahıs, "evinin suyunun kesildiği" gerekçesiyle saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etmiş ise de,

Olayın gerçeği şöyle;

2018 yılında ilgili şahıs, Büyükada Gazi Mihal Sokakta bulunan alanı "organik tarım ve hobi bahçesi" olarak kullanmak istediğini yazılı olarak kurumumuza bildirmiş, ilgili yerlere de başvurusunu yaparak olumlu yazılarını belediyemize sunmuş, bu sebeple de o alana yapı yapılmaması şartıyla elektrik ve su bağlantısı verilmesi yetkililerce uygun bulunmuştur. Ancak kişi başvurusunun aksine kendisine ait olmayan bu alanda ticari bir faaliyette bulunabilmek amacıyla demonte bir yapı yapmış, bu kaçak yapılaşmayla ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz gerekli yasal işlemleri başlatarak suç duyurusunda bulunmuştur. 2019/6101 sayılı Kurul Kararıyla da söz konusu alanda yapılan izinsiz uygulamaların yıkılması, elektrik, su bağlantılarının kesilmesi kararı çıkmıştır. Bu süreçte ilgilisi İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna tekrar başvuruda bulunmuş ancak talebi Kurul tarafından reddedilerek 6101 sayılı Kararın uygulanması gerektiği vurgulanmıştır. Koruma Kurulu tarafından talebi uygun bulunmayan şahıs bu sefer de Belediyemizin söz konusu kaçak demonte yapıya elektrik ve su bağlaması konusunda ısrar ederek geçtiğimiz hafta da hizmet binamıza gelerek olay çıkarmış ve güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkartılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA