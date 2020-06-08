Adalar belediyesi binasına ateş açan şüpheli yakalandı Adalar'da 71 yaşındaki M.Ş. kiraladığı yerin suyunun kesilmesini öne sürerek, belediye binasına pompalı tüfekle ateş açtı.

Adalar'da 71 yaşındaki M.Ş. kiraladığı yerin suyunun kesilmesini öne sürerek, belediye binasına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay sabah saatlerinde Adalar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 71 yaşındaki M.Ş., bir süre önce tarla olarak kullanmak üzere vakıflar müdürlüğünden bir bahçe kiraladı. Fakat bahçe üzerinde bazı yapıların inşa edildiğinin fark edilmesi üzerine İSKİ, M.Ş' nin kiraladığı bahçenin suyunu kesti. Bunun üzerine öfkelenen M.Ş, soluğu yanına aldığı pompalı tüfekle Adalar Belediyesi binasında aldı. M.Ş. belediye binasına 7 el ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.Ş, ekipler eşliğinde sağlık kontrolüne getirildi. Şüpheli emniyette ifade verdikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelinin yakalandığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. M.Ş.'nin birçok kez suyun açılması için belediyeye gittiği öğrenildi.

"BELEDİYE BİNASINI UZUN NAMLULU SİLAHLA TARIYORDU" Orada bulunan bir vatandaş, "Sabah 06.00 sıralarında bir patlama sesi duydum ben doğalgaz sandım. Bir baktım yaşlı bir adam belediye binasını uzun namlulu silahla tarıyordu. Yanında motoruyla beraber gelmiş, hiç kimse de yok. Silahı boşaltıp tekrar dolduruyordu. Camlarına hep ateş etti. Yaralı yok. Polisler bir 15 dakika sonra geldi, müdahale ettiler. Beyefendiyi götürdüler." dedi.

"OLAYIN SİYASİ BİR BOYUTU YOK"

Adalar Belediyesi Başkanı Erdem Gül, yaşanan olayla ilgili "Olayın siyasi bir boyutu yok. Başka türlü bir boyutu yok. Biz belediye olarak adalarımızı korumakla görevliyiz. Bu konuda da hukuki olan görevimizi yapmışız zaten." dedi.

Kaynak: DHA