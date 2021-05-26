Adalar Belediyesi 2020 Kesin Hesabı, 2. kez oy çokluğu ile reddedildi
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Adalar Belediyesi 2020 Kesin Hesabı, 2. kez oy çokluğu ile reddedildi

Adalar Belediyesi 2020 Kesin Hesabı, 2. kez oy çokluğu ile reddedildi
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

Adalar Belediyesinin "2020 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı", meclis toplantısında 2. kez oy çokluğu ile reddedildi.

Adalar Belediyesinin "2020 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı", meclis toplantısında 2. kez oy çokluğu ile reddedildi.

Adalar Belediyesinde 21 Mayıs'ta yapılan oturumda reddedilen söz konusu hesaba ilişkin teklif bugünkü olağanüstü toplantıda yeniden gündeme geldi.

Yapılan oylamada, Belediye Başkanı Erdem Gül ile birlikte 5 CHP'li üye kabul yönünde oy kullanırken, 3 CHP'li, 3 AK Partili ve 1 DSP'li meclis üyesi ret oyu verdi.

Böylece, Adalar Belediyesinin "2020 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı" bir kez daha reddedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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