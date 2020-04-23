Adalar'a giriş-çıkışlar Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlandırıldı
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Adalar'a giriş-çıkışlar Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlandırıldı

Adalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

23.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:06
Adalar'a giriş-çıkışlar Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlandırıldı

Adalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Adalar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, hava sıcaklıklarının artması ile Adalar'a günübirlik veya ikamet amacıyla yapılacak seyahatlerin virüsün yayılımını hızlandırarak, vaka sayısının artması, toplum sağlığı ve kamu düzenin bozulmasına sebep olabileceği gerekçesiyle Adalar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca bazı kararların alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Adalar'a yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Adalar'da 23 Nisan Perşembe gününden önce ikamet kaydı bulunanlar ilçeye giriş çıkış yapabilecek. Temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde görevli olanlar ve araçları; malın cinsi teslimat yeri/alıcı adresi teslimat tarihini gösteren irsaliyesi, teslimat makbuz ve fatura gibi belgeler ile giriş çıkış yapabilecek. Bu şekilde giren kişiler ve girişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları ilçede konaklama yapamayacaklar. Doğalgaz, elektrik, enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları, enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek görev belgesi veya sevk irsaliyesi ile giriş çıkış yapabilecek."

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken tedarik

sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanların görev belgesi ile giriş-çıkış yapabileceğinin belirtildiği açıklamada, şu kararlar aktarıldı:

"Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin ikamet

ve iş yerlerinin farklı ilçelerde bulunması durumunda giriş-çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecek. Adalar ilçesinde görev yapan kamu görevlileri, kamu görevi ve hizmetinin

sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş-çıkış yapabilecek."

Açıklamada Kaymakamlık tarafından her adada "Seyahat İzin Kurulları" oluşturuluğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Geçici veya sürekli seyahat izin belgesi; tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu

ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek

olanlar, yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek olanlar, yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, belgelendirdiği gerekçeleri

Kaymakamlık tarafından uygun bulunan kişilere, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde verilebilecek."

Turizim işletmelerinin faaliyetleri de durduruldu

Alınan kararlar çerçevesinde Adalar'da otel, motel, kamp, kulüp ve sosyal tesis gibi konaklama yerlerinin

bu süre zarfında faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilen açıklamada, ilçe sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmanın 26 Nisan Pazar günü saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar günü 24.00 arasında yasaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, öte yandan ilçedeki kamu kurumlarının çalışanlarının çoğunluğunun ilçe dışında ikamet

etmeleri nedeniyle hizmeti aksatmayacak şekilde esnek çalışma tedbirleri alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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