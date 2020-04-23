Adalar'a giriş çıkış 1 ay boyunca durduruldu
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Adalar'a giriş çıkış 1 ay boyunca durduruldu

Adalar Kaymakamlığı, Adalar ilçesine yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24.00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00 arasındaki süre için geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

23.04.2020 22:15 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:15
Adalar'a giriş çıkış 1 ay boyunca durduruldu

Adalar Kaymakamlığı, Adalar ilçesine yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24.00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00 arasındaki süre için geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Adalar Kaymakamlığı tarafında yapılan açıklamada, "İstanbul İl Pandemi Kurulu önerisi doğrultusunda, hava sıcaklıklarının artması ile adalara yapılacak günübirlik ve yaz aylarında ikamet etmek amacıyla seyahatlerin, virüsün yayılımı hızlandırarak, vaka sayısının artması, toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle;

1. Adalar ilçesine yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24: 00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00 arasındaki süre için geçici olarak aşağıda sıralanan istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına bu kapsamda;

a) Adalar ilçesinde, 23 Nisan 2020 tarihinden önce yerleşim yeri adresi olarak kayıtlı olanların, e-devlet sisteminden alınmış tarihçeli adres bildirim raporu ile, ilçeye giriş ve çıkış yapacaklardır.

b) Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Bu şekilde giren kişiler bu faaliyetleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar. Bu şekilde girişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları ilçede konaklama yapamayacaklardır.

c) Doğalgaz, elektrik, enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.

ç) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, görev belgesi ile giriş, çıkış yapabileceklerdir.

d) Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı ilçelerde bulunması durumunda giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.

e) Adalar ilçesinde görev yapan kamu görevlileri, kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir.

2. Kaymakamlık tarafından her adada oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarınca" geçici veya sürekli seyahat izin belgesi;

a) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

b) Kendisi veya eşinin, vefat eden yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olan, yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

c) Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, belgelendirdiği gerekçeleri Kaymakamlık tarafından uygun bulunan kişilere, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde verilebilecektir.

3. Adalar ilçesindeki otel, motel, kamp, kulüp, sosyal tesis gibi konaklama yerlerinin bu süre zarfında faaliyette bulunmamasına,

4. Adalar ilçesi sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmanın, 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24.00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00 arasındaki süre ile yasaklanmasına,

5. Kamu kurumlarının, çalışanların çoğunluğunun ilçe dışında ikamet etmesi nedeniyle hizmeti aksatmayacak şekilde esnek çalışma tedbirleri alınmasına, Adalar İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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