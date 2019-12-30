ADALAR'A 2018 YILINDA GEMİYLE GÖTÜRÜLEN ATLARIN GÖRÜNTÜSÜ
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ADALAR'A 2018 YILINDA GEMİYLE GÖTÜRÜLEN ATLARIN GÖRÜNTÜSÜ

İSTANBUL DHAMaltepe iskelesinden 14 Haziran 2018 yılında yüzlerce at gemi ile Büyükada'ya götürülmüştü.

30.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:33
ADALAR'A 2018 YILINDA GEMİYLE GÖTÜRÜLEN ATLARIN GÖRÜNTÜSÜ

İSTANBUL DHA

Maltepe iskelesinden 14 Haziran 2018 yılında yüzlerce at gemi ile Büyükada'ya götürülmüştü. Duruma tepki gösteren hayvanseverlere faytoncular saldırmış, polis havaya ateş açarak müdahale etmişti.

Görüntü Dökümü

-----------At yüklü kamyonların iskeleye girmesi-Faytoncuların dernek üyelerine saldırması-Polisin havaya ateş açması-Dernek başkanıyla röp-Saldırıya uğrayanlarla röp-Atların iskelede bekletilmesi-İskelede önlem alan polisler-Genel ve detay

 


Kaynak: DHA
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