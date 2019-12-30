ADALAR'A 2018 YILINDA GEMİYLE GÖTÜRÜLEN ATLARIN GÖRÜNTÜSÜ
İSTANBUL DHAMaltepe iskelesinden 14 Haziran 2018 yılında yüzlerce at gemi ile Büyükada'ya götürülmüştü.
30.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:33
İSTANBUL DHA
Maltepe iskelesinden 14 Haziran 2018 yılında yüzlerce at gemi ile Büyükada'ya götürülmüştü. Duruma tepki gösteren hayvanseverlere faytoncular saldırmış, polis havaya ateş açarak müdahale etmişti.
Görüntü Dökümü-----------At yüklü kamyonların iskeleye girmesi-Faytoncuların dernek üyelerine saldırması-Polisin havaya ateş açması-Dernek başkanıyla röp-Saldırıya uğrayanlarla röp-Atların iskelede bekletilmesi-İskelede önlem alan polisler-Genel ve detay
Kaynak: DHA