Adaköy Pınarı ve baraj göleti kurumaya yüz tuttu, yüzeyi yosunlarla kaplandı
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Adaköy Pınarı ve baraj göleti kurumaya yüz tuttu, yüzeyi yosunlarla kaplandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses - Haberler | Güncel

Adaköy Pınarı ve baraj göleti kurumaya yüz tuttu, yüzeyi yosunlarla kaplandı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir zamanlar akan sularıyla tarihi su değirmeninin çarklarını döndüren Adaköy Pınarı ve Baraj Göleti adeta kurumaya yüz tutarken, yüzeyi de yabani ot ve yeşil yosunlarla kaplandı.

Adaköy Pınarı ve baraj göleti kurumaya yüz tuttu, yüzeyi yosunlarla kaplandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir zamanlar akan sularıyla tarihi su değirmeninin çarklarını döndüren Adaköy Pınarı ve Baraj Göleti adeta kurumaya yüz tutarken, yüzeyi de yabani ot ve yeşil yosunlarla kaplandı.

Beyşehir'in Adaköy Mahallesi'nde bulunan ve ilçenin yoğun ziyaretçi çeken mekanlarından birisi olan Düşey Çarklı Su Değirmeni'nde artık çarklar dönmüyor. Su değirmenindeki çarkları çalıştıran ve aynı zamanda Beyşehir Gölü'nü besleyen en önemli su kaynaklarından birisi olan Adaköy Pınarı ve Baraj Göleti, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle zor günler yaşıyor. Su değirmeni ve baraj göletini ziyarete gelenler, su yüzeyini kaplayan yosunlar ve akmayan şelaleyi görünce şaşkınlığını gizleyemiyor.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Adaköy'deki bünyesinde artık un öğüten bir su değirmeni olarak kullanılmayan ve nostalji olarak kalan Adaköy Pınarı ve Baraj Göleti'nin bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tuttuğunu söyledi. Doğanın dengesinin bu yıl yağmayan yağışlarla bozulduğunu ifade eden Büyükkafalı, yaşanan kuraklıktan Beyşehir'de Beyşehir Gölü gibi en fazla etkilenen su kaynaklarından bir tanesinin de Adaköy Pınarı ve Baraj Göleti olduğunu dile getirdi.

"Bu bölgeyi hiç böyle bir kuraklıkla karşı karşıya görmedik"

Büyükkafalı, su değirmeni ve önündeki baraj göletinde suların bugüne kadar hiç kesilmediğini ve bu bölgeyi hiç böyle bir kuraklıkla karşı karşıya görmediklerini anlattı. Büyükkafalı, "Bu yıl, özellikle daha önceki senelere nazaran daha az yağmur yağması, özellikle karın hiç yağmaması, yağmurların yeterli olmayışı ve aynı zamanda çok fazla su tasarrufu sağlayamadığımızdan dolayı gölümüzü besleyen su kaynakları kurudu. Adaköy'deki bu kaynağın hiç bugüne kadar suyu kesildiğine şahit olmamıştık. İnşallah bundan sonraki yağışlar daha iyi olur da hem burası hem de gölümüz biraz daha iyi hale gelir" dedi.

Adaköy'ün ziyaretçilerinden İbrahim Erdoğan da, Beyşehir'in gezilebilecek en cazip yerlerinden birisi olan bölgede pınarın kurumaya yüz tutması üzerine şelalelerinden de su akışının kesildiğini söyledi. Erdoğan, durumunun içler acısı olduğunu belirtti. Erdoğan, "Maalesef çoğu yerde durum böyle. İnşallah 2022 yılında güzel bir kış olur, yağmur yağış bol olur da hem burası hem de Beyşehir Gölümüz su seviyesi yönünden daha iyi noktalara gelir" ifadelerini kullandı.

Adaköy Pınarı ve baraj göleti kurumaya yüz tuttu, yüzeyi yosunlarla kaplandı
Adaköy Pınarı ve baraj göleti kurumaya yüz tuttu, yüzeyi yosunlarla kaplandı
Adaköy Pınarı ve baraj göleti kurumaya yüz tuttu, yüzeyi yosunlarla kaplandı
Adaköy Pınarı ve baraj göleti kurumaya yüz tuttu, yüzeyi yosunlarla kaplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses

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Adaköy Pınarı ve baraj göleti kurumaya yüz tuttu, yüzeyi yosunlarla kaplandı - Haberler
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